超市揀貨｜女子超市擅自開包裝揀貨　踎地「摸嚟摸去」挑雞蛋

▲ 女子超市擅自開包裝揀貨，踎地「摸嚟摸去」挑雞蛋。

【揀貨 / 雞蛋 / 超市】超市內包裝好的商品相信均為組合售賣，若是要精心挑選可以選擇購買散裝品。

然而，有人在Threads發帖，指日前在沙田1間超市內，見到有女子在雪櫃前踎地，擅自拆開以組合形式售賣的雞蛋包裝，「精心」挑選，就在樓主打算向店員反映情況時，女人已不見踪影……

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▲ 女子蹲在雪櫃前挑揀雞蛋。（取自Threads）

超市揀貨｜女子超市擅自開包裝揀貨

樓主表示，事發當日在沙田1間超市的雪櫃前見到1名女子，她擅自拆開2盒雞蛋的包裝，「調嚟調去，摸嚟摸去」；樓主站在旁邊看著女子，惟對方發現後「仲俾返我轉頭」。據圖片可見，女子戴著口罩，正蹲在地上「仔細」逐個挑選雞蛋。

樓主欲向收銀職員反映此事，但「我諗住拎完水餃就同收銀講，我轉身就唔見咗個女人，剩係得一對夫婦企咗喺佢呢個位置望緊雪櫃，我都唔清楚個女人有無擺返好啲蛋。」

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超市揀貨｜網民直斥：自私自利

此事引起網民熱議，直斥女子行為離譜，「都唔知點解特別多換蛋的cheap人，我仲見過換牛扒」、「真係肉酸鬼，佢睇落都未老嘢，點解做得出呢啲嘢」、「大把呢啲人，喺超市見到啲阿太將香蕉逐隻逐隻搣，真係好冇品」、「好缺德」、「自私自利」、「去街市揀啦」、「咩料要咁樣揀蛋，好衰格」。

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