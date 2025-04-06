  • 22°C
香港時間：202546日 (日) 15:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

面試被問「一隻蛋5元10隻多少？」，答$50即淘汰正確答案原來係咁！

【求職/面試問題】見工面試除了要自我介紹和關於工作的問題外，有時也會遇上考驗求職者應變能力的問題。Mommy留意到近日一名內地博主分享了一條面試難題，該公司的面試官向求職者詢問：「一隻蛋賣5元，那麼10隻要多少錢？」，回答50元的人紛紛遭到淘汰，只有1名求職者即場被取錄！

求職面試往往會被問起刁鑽的難題。（劇照）

求職面試題｜面試官問「一隻蛋5元10隻多少錢？」 答50即被淘汰

該名博主分享一個案例，指同事的朋友剛畢業，面試多份工作亦無果，日前收到了一間公司的面試通知後，雖然面試問題有些奇怪，但卻成功被錄取。

他指當時面試官詢問一道問題：「一隻蛋賣5元，那麼10隻要多少錢？」，並給求職者1分鐘思考時間。第一位求職者回答：「一隻蛋5元，10隻肯定是50元，這麼簡單的問題，很容易」面試官卻搖頭回答「我問這麽簡單的問題就是想看看你的思維如何，看來你不適合這份工作！」

第二位求職則回答「一隻蛋5元，10隻蛋未必賣到50元，一般一次買完的顧客，我們可以給他們折扣，讓他們下次再來」面試官認為這個答案不錯，但仍不夠好。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

同場加映：面試時避免3大最常犯錯誤

點擊圖片放大
+11
+10

求職面試題｜1名求職者咁回答當場錄取

最後同事的朋友回答：「5隻雞蛋，可以賣50，也可以賣40，賣100，具體要看公司想要怎樣的目的。」說完後，面試官便直接錄取她。

面對面試官的問題，求職者往往因緊張無法冷靜思考，故此不能做出正確的判斷。面試時，考官考驗的是求職者的抗壓能力和隨機應變能力，有時候這些問題的答案並不重要，只要勇敢作答即可。

睇更多：CV履歷表常犯錯誤

點擊圖片放大
+7
+6

更多相關報道：

見工面試｜面試題「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」　大學畢業生咁答秒獲取錄

求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄

見工面試｜面試難題「1至100有幾多個9？」　求職者巧妙答法獲當場取錄

改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
20:19 2025/03/26
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
見工面試｜面試題「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」　大學畢業生咁答秒獲取錄
13:00 2025/02/23
見工面試｜面試題「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」　大學畢業生咁答秒獲取錄
求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄
09:00 2025/01/16
求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄
見工面試｜面試難題「1至100有幾多個9？」　求職者巧妙答法獲當場取錄
18:54 2025/01/07
見工面試｜面試難題「1至100有幾多個9？」　求職者巧妙答法獲當場取錄
求職面試題｜「7+5」答12竟全被淘汰　求職者給3個答案即被錄取
17:36 2025/01/03
求職面試題｜「7+5」答12竟全被淘汰　求職者給3個答案即被錄取
求職面試｜面試被問移動1根火柴成立算式「1+5=81」　限時1分鐘僅1人成功解答
15:30 2024/12/08
求職面試｜面試被問移動1根火柴成立算式「1+5=81」　限時1分鐘僅1人成功解答

你可能感興趣

改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
20:19 2025/03/26
改名建議｜10個成功人士最常用英文名揭盎　最多管理層叫「XXXX」　僅1個女性名入十大
見工面試｜面試題「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」　大學畢業生咁答秒獲取錄
13:00 2025/02/23
見工面試｜面試題「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」　大學畢業生咁答秒獲取錄
求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄
09:00 2025/01/16
求職面試｜見工被問「我女兒是你女兒的媽媽，那我是誰？」　1回答被讚思維清晰獲取錄
升學就業 職場貼士 職位招聘 網絡熱話 職場文化

最高瀏覽

行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決
行李轆清潔｜旅行回家怕行李箱轆弄髒地板？　1招免清潔極速解決
急症室最長等候時間（04月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月06日 時間12:05）
WhatsApp功能｜WhatsApp輕鬆還原對話紀錄教學　防止遺失聊天紀錄及重要訊息
WhatsApp功能｜WhatsApp輕鬆還原對話紀錄教學　防止遺失聊天紀錄及重要訊息
移居英國｜想像中的英國vs真實的英國　移英女生盤點5大現實反差
移居英國｜想像中的英國vs真實的英國　移英女生盤點5大現實反差
復活節2025｜Striking爆炸糖遊樂園登陸iSQUARE　必玩3大區域巨型飛行棋+2層高滑梯+夾糖及禮品
復活節2025｜Striking爆炸糖遊樂園登陸iSQUARE　必玩3大區域巨型飛行棋+2層高滑梯+夾糖及禮品