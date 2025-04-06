求職面試題｜面試被問「1隻蛋5元10隻幾錢？」　答50元即淘汰正確答案原來係咁！

▲ 面試被問「一隻蛋5元10隻多少？」，答$50即淘汰正確答案原來係咁！

【求職/面試問題】見工面試除了要自我介紹和關於工作的問題外，有時也會遇上考驗求職者應變能力的問題。Mommy留意到近日一名內地博主分享了一條面試難題，該公司的面試官向求職者詢問：「一隻蛋賣5元，那麼10隻要多少錢？」，回答50元的人紛紛遭到淘汰，只有1名求職者即場被取錄！

▲ 求職面試往往會被問起刁鑽的難題。（劇照）

求職面試題｜面試官問「一隻蛋5元10隻多少錢？」 答50即被淘汰

該名博主分享一個案例，指同事的朋友剛畢業，面試多份工作亦無果，日前收到了一間公司的面試通知後，雖然面試問題有些奇怪，但卻成功被錄取。

他指當時面試官詢問一道問題：「一隻蛋賣5元，那麼10隻要多少錢？」，並給求職者1分鐘思考時間。第一位求職者回答：「一隻蛋5元，10隻肯定是50元，這麼簡單的問題，很容易」面試官卻搖頭回答「我問這麽簡單的問題就是想看看你的思維如何，看來你不適合這份工作！」

第二位求職則回答「一隻蛋5元，10隻蛋未必賣到50元，一般一次買完的顧客，我們可以給他們折扣，讓他們下次再來」面試官認為這個答案不錯，但仍不夠好。

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求職面試題｜1名求職者咁回答當場錄取

最後同事的朋友回答：「5隻雞蛋，可以賣50，也可以賣40，賣100，具體要看公司想要怎樣的目的。」說完後，面試官便直接錄取她。

面對面試官的問題，求職者往往因緊張無法冷靜思考，故此不能做出正確的判斷。面試時，考官考驗的是求職者的抗壓能力和隨機應變能力，有時候這些問題的答案並不重要，只要勇敢作答即可。

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