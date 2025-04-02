高齡產子︱36歲內地女星來港剖腹產豪洗百萬坐月100天　韓星老公貼身服侍被嘲：像伺候祖宗

▲ 36歲內地女星來港剖腹產豪洗百萬坐月100天 韓星老公貼身服侍被嘲：像伺候祖宗

【高齡懷孕／人工受孕／剖腹產／坐月100天】有錢任性！内地女星張檬過去身陷各種是非爭議，2022年下嫁韓星老公，婚後歷經備孕艱辛，終於在去年9月宣布成功懷孕。近日即將臨盆的她表示會在生產後坐100天月子，更曝光已看中一間高級月子中心，估計花費總價約百萬人民幣；韓星老公時刻伺候更被網民嘲諷「像伺候祖宗」。

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現年36歲的内地女星張檬曾出演過「倚天屠龍記」、「夏家三千金」等劇集成名，可惜之後身陷第三者爭議和整容風波，重挫演藝事業。2022年，張檬與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚，收穫幸福。

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婚後3年備孕失敗 做試管嬰兒成功懷孕

據内地媒體報道，張檬在婚後積極備孕，可惜一直無法順利懷孕。最終她透過人工受孕方法，在去年9月宣佈成功懷孕。即將臨盆的她在懷孕35周最後一次產檢時，被發現有宮縮情況，且胎兒臀位繞頸，被醫生告知無法順產，必須採剖腹產，讓她為此感到非常害怕緊張。

豪洗百萬坐月100天

目前，懷孕36周的張檬在社交平台拍片分享生產計劃，表示為身體健康考量，她選擇到香港生產，並因高齡剖腹產，決定生產後要「坐100天月子」。

從張檬分享的影片内容可見，她和韓星老公決定產後將入住深圳某高級月子中心。他們更選定最豪華的56天套餐，享受包括專業護理24小時服務及百日護士隨行，總價約百萬人民幣。

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張檬在影片中更不禁流露出享受的神情，已迫不及待要入住。她表示，坐月子是女性一生中最重要的階段，必須給予足夠的重視和照顧。她和老公計劃，在坐滿100天的月子調養身體同時，也會學習新手爸媽該具備的凑仔技能。

網民嘲諷：像伺候祖宗一樣

然而，張檬「坐月子100天」的話題也隨之登上微博熱搜。雖有不少人支持她的選擇，認同產後調養不能馬虎；但也有網民認為此舉太浮誇，留下酸言酸語：「有錢好辦事」、「有那條件坐一輩子也沒人管你」、「老公像伺候祖宗一樣」。

同場加映：高齡懷孕3大風險

中醫婦科博士高鎮濤曾在其Facebook專頁分享高齡懷孕3大風險：

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高齡孕婦4大生育貼士

據香港家庭計劃指導會資料所示，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

不過，35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦可留意以下4大相關事項可幫助懷孕及生產過程更順利：

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