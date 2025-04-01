精神健康｜機構研究發現女學生壓力較男學生多5%　6成3人指對未來沒有期望

▲ (受訪者提供)

啟勵扶青會及青年成就香港部，合作舉辦包括「Talk2Me 朋輩支援大使培訓證書計劃」及 「JA SparktheDream 同『理』· 理財工作坊」，旨在提升香港中小學生對精神健康的認識和推廣「朋輩互撐」文化。

啟勵扶青會於去年9月至1月期間，訪問了1,273名年齡介乎13至18歲的香港中學生。調查發現，青少年在精神健康和情緒管理方面正面臨重大挑戰。問題包括壓力及情緒超負荷、23%受訪學生表示正承受壓力及情緒困擾，當中女學生感壓力及情緒比例比男學生多5%。

接近 22%受訪學生認為自己甚麼都做不好，而且「對比喜歡的，對自己不 喜歡的地方更多」，另有63%的受訪學生表示對未來沒有期望 。高達32%受訪學生表示，在感到沮喪或不知所措時，未能找到合適的求助渠道。

兩個非牟利機構聯同富衛香港，合作舉辦包括「Talk2Me 朋輩支援大使培訓證書計劃」及 「JA SparktheDream 同『理』· 理財工作坊」，其中培訓證書計劃，透過十小時的課程，教導中學生認識及照顧自己、學習應對精神健康、壓力，約80名中學生獲取培訓證書。

「JA SparktheDream 同『理』· 理財工作坊」幫助小學生在理財及心理層面建立韌性，為他們未來奠定穩健基礎，勇敢追尋夢想。 工作坊希望在今年惠及近900名小四至小六學生。

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