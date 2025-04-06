移居英國｜想像中的英國vs真實的英國 移英女生盤點5大現實反差
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【移民 / 英國 / 文化差異】人們對於陌生城市或國家的印象，往往來自於書、影片及報導，而現實有時會與想像有所出入。
近日，1名在移居英國的台灣女生在Threads發帖，細數5大人們對英國的想像與其真實情況的不同，包括天氣、飲食、住房、人文等引起網民熱議，有港網民看過帖文後表示：「所以人哋回流係好正常」。
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移居英國｜移英女生盤點5大現實反差
樓主以「你以為的英國vs真實的英國」為題發帖，從天氣、飲食、住房、人文、社會5個方面介紹真實的英國，認為英國「是個又荒謬又可愛的地方」，雖然美中不足，但這是「不完美的魅力」。
- 生活習慣：樓主稱，大家想像中的英國可能是「滿街紳士淑女，講話帶英式腔調，下午茶優雅品紅茶配司康」，而真相這是「運動服＋口音千奇百怪，有些地方根本聽不懂，下午茶？大家更愛去酒吧灌酒」。
- 天氣氣候：其次是天氣，樓主表示在很多人的印像中，英國的天氣雖然寒冷，但街上霧濛濛一片也不失浪漫；然而真相則是「天氣冷到刺骨，冬天3點就天黑，雨可以下一整個月，還有種不下不大的『英國毛毛雨』，讓你撐傘嫌麻煩，不撐全身溼」。
移居英國｜網民：所以人哋回流係好正常
此事引起網民熱議，有人看過帖文後產生共鳴，附和道「很真實的，英國就是這樣，所謂的浪漫，去旅行一兩天就浪漫，連續住這境況幾年幾十年就變成爛漫」、「所以人哋回流係好正常」、「好熟悉的英國日常bug，在當地每天都默默感嘆台灣有多方便（又氣又愛）」、「的確是，生活與旅行時是兩回事」、「住倫敦的，我不能同意更多」、「光看第一點就超真實」。
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