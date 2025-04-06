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移居英國｜想像中的英國vs真實的英國　移英女生盤點5大現實反差

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

想像中的英國vs真實的英國，移英女生盤點5大現實反差。

【移民 / 英國 / 文化差異】人們對於陌生城市或國家的印象，往往來自於書、影片及報導，而現實有時會與想像有所出入。

近日，1名在移居英國的台灣女生在Threads發帖，細數5大人們對英國的想像與其真實情況的不同，包括天氣、飲食、住房、人文等引起網民熱議，有港網民看過帖文後表示：「所以人哋回流係好正常」。

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移居英國｜移英女生盤點5大現實反差

樓主以「你以為的英國vs真實的英國」為題發帖，從天氣、飲食、住房、人文、社會5個方面介紹真實的英國，認為英國「是個又荒謬又可愛的地方」，雖然美中不足，但這是「不完美的魅力」。

  • 生活習慣：樓主稱，大家想像中的英國可能是「滿街紳士淑女，講話帶英式腔調，下午茶優雅品紅茶配司康」，而真相這是「運動服＋口音千奇百怪，有些地方根本聽不懂，下午茶？大家更愛去酒吧灌酒」。
  • 天氣氣候：其次是天氣，樓主表示在很多人的印像中，英國的天氣雖然寒冷，但街上霧濛濛一片也不失浪漫；然而真相則是「天氣冷到刺骨，冬天3點就天黑，雨可以下一整個月，還有種不下不大的『英國毛毛雨』，讓你撐傘嫌麻煩，不撐全身溼」。

移英女生盤點英國5大現實反差。（取自Threads）

  • 飲食：固有印像中，大家可能認為英國的本土食物難吃，只有炸魚薯條；但樓主表示當地的外國料理種類豐富，例如印度菜、泰國菜及中餐廳，比本土料理更受歡迎。
  • 住房：單從網絡圖片上看，可能人們會覺得「（英國）租屋貴但品質好，古典建築浪漫又美」，而事實上是租金貴的同時，房屋「超破」，「地毯霉味、冷到要開暖氣……」
  • 社會：而「人人守規矩，開車禮讓行人，社會井然有序」，樓主稱亦並不存在，「真實的英國是倫敦地鐵尖峰時段像世界末日，週末喝醉的大叔大媽滿街跑，還有人會在公車上大聲吵架或唱歌。」
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    移居英國｜網民：所以人哋回流係好正常

    此事引起網民熱議，有人看過帖文後產生共鳴，附和道「很真實的，英國就是這樣，所謂的浪漫，去旅行一兩天就浪漫，連續住這境況幾年幾十年就變成爛漫」、「所以人哋回流係好正常」、「好熟悉的英國日常bug，在當地每天都默默感嘆台灣有多方便（又氣又愛）」、「的確是，生活與旅行時是兩回事」、「住倫敦的，我不能同意更多」、「光看第一點就超真實」。

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