中小學試題｜小四中文搶分練習題答案　成語填充及認識反義詞

▲ 中文科搶分練習題答案。

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

【前往下載練習工作紙】

答案

一、 反義詞

1. 懶惰 ⭢ 勤奮

2. 開始 ⭢ 結束

3. 崎嶇 ⭢ 平坦

4. 危險 ⭢ 安全

5. 明亮 ⭢ 黑暗

6. 傲慢 ⭢ 謙虛

7. 清晰 ⭢ 模糊

8. 凌亂 ⭢ 整齊

9. 吝嗇 ⭢ 慷慨

10. 寬闊 ⭢ 狹窄

二、成語填充

1. 十拿九穩

2. 不約而同

3. 垂涎三尺

4. 落井下石

5. 驚慌失措

6. 五光十色

7. 人心惶惶

8. 沒精打采

三、錯別字

1. 才能

2. 提問

3. 抨擊

4. 安詳

5. 報銷

6. 急燥

7. 寒暄

8. 家具

9. 針灸

10. 詛咒

11. 演繹

12. 藐視

13. 收穫

14. 炫耀

15. 熒光

16. 惋惜

17. 自詡

18. 標誌

19. 命令

20. 根本

21. 緣故

22. 抉擇

23. 光芒

24. 弊病

25. 戒指

26. 揣測

27. 蛛絲馬跡

28. 六根清淨

29. 和藹可親

30. 迫不及待

31. 墨守成規

32. 世外桃源

33. 一視同仁

34. 良辰美景

35. 林林總總

36. 名列前茅

37. 形形色色

38. 鬼鬼祟祟

39. 鋌而走險

40. 神志不清

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】