Healthy Life丨港大女藥劑師患嚴重濕疹　體無完膚流血水一度欲輕生悟最佳改善法：21天是周期

【濕疹/紓緩】孔令喬(Keshia)既是一位註冊藥劑師，但同時亦是曾經歷嚴重濕疹的復康患者，更一度需要停學休養。回望過去，儘管濕疹曾令她人生陷入低谷，不過Keshia卻堅信只要抱有希望，相信自己，終會有天可以「雨過天晴」，並以自身經歷寄語正受濕疹困擾的同路人勿輕言放棄。

最新影片:

自小患濕疹 大學2年級病情失控

Keshia 小學中學開始便一直有濕疹問題，不過那時發病並不算太大範圍，濕疹位置只集中於手肘位。除了濕疹，她亦從小患有哮喘鼻敏感等疾病，由於經常需要使用藥物關係，因此令她對醫藥的興趣日增，並立心入讀藥劑科。

憑著個人努力與聰慧天姿，Keshia最終如願入讀一眾莘莘學子響往的香港大學藥劑科，但她卻想不到結果不似預期。她指入讀藥劑後，隨著學業壓力愈來愈大，她的濕疹問題亦因此加劇，直到2017年即大學二年級時，情況更一發不可收拾:

我那科的同學成績都非常好，因此上堂氣氛其實十分緊張同認真，可能因為壓力問題，那時亦是我濕疹情況最嚴重的時候。濕疹範圍是由頭至腳，除了非常痕癢，我的皮膚有大量皮屑甩出之外，更會流血水，當時身上肌膚是無一完好，連帶我活動能力亦受影響。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

陷人生低谷 討厭照鏡萌死意

面對全身潰爛不堪的皮膚，愛美的Keshia亦指當時的自己根本難以接受，令情緒陷入崩潰，她形容那時正正是人生最「黑暗」的時期，除了怕照鏡，亦害怕皮膚外露時他人的異來目光:

我直程是唔敢去照鏡，我好怕見到鏡入面的自己，因此我晚上沖涼時，是熄燈的；夏天時，即使三十幾度，我都是全身長袖長褲，我好怕別人望到我爛的皮膚。那時的我有一下諗過，咁痛苦...不如「一走了之」，但慶幸這個念頭只是一閃而過，最終沒有實行！

病情反覆 決心停學休養

Keshia指為了治療濕疹，她看了不少醫生，包括中西醫、針炙、許多成藥及藥膏，花了無數的金錢，但往往成效卻只是短期:

其實要試的，我全試過，例如塗有類固醇的藥膏、食消炎藥、其他口服藥；又試過食中藥、戒口及針灸，這些方法不是完全無用，但往往只可以維持一段短時間後，濕疹便會又再復發，甚至加重。

由於病情反覆，加上全身痕癢下，令Keshia課堂上難以集中精神，她最終於大學2年級時決定停學一個學期。而這個決定竟成為她濕疹大有好轉的楔機:

可能因為少了讀書的壓力，加上自己重新調整了作息時間，好神奇地，我的濕疹於短短1個月內大有改善。而停學的那段時間，我會做運動，同屋企人逛街，盡量令自己心情放鬆。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

對同路人呼籲

病情得到改善之後，Keshia於是亦開始於下學期復課，而自身的經歷亦令她反思西藥對濕疹的療效:

雖然我是讀藥劑，但很諷刺，我的濕疹經歷反而令我意識到西藥並不是最有用的方法，你可以當治療的一部份，但絕對不會是全部。

Keshia反而建議濕疹患者多了解自己，才會更有效治療濕疹:

以我自己為例，盡量避免一些會令自己發炎的食物，如有添加劑及煎炸的食物，多食蔬菜、豐富Omega3食物；注意保濕；痕癢時以拍打、沖水等方法去紓緩痕癢，而非直接用藥。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

創立濕疹治療團隊 望更多病患受助

Keshia 作為濕疹過來人，她十分明白不少患者會因為病情而陷入絕望，因此她復課後，於是聯合了一班亦曾受濕疹之苦的同學仔，創立了「WeDerm」團隊，冀望透過營養、藥劑及皮膚測試三大範疇去幫助濕疹病患改善病情。

我知道當濕疹病人見到自己皮膚潰爛時會相當崩潰，會因為這樣難以接受，有人更會因此做傻事，但我希望他們了解濕疹是一場漫長的抗爭，更想提醒他們，皮膚細胞其實每分每秒都在更新，而且21日是一個周期，只要找對的方法，你的皮膚狀態，21日過後可以有截然不同的景況，因此切勿放棄自己。



HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5