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HPV疫苗｜次階段HPV疫苗補種計劃展開　04至08年大專女學生可參與 【附各大專院校接種日期】

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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(資料圖片/曾耀輝攝)

衞生防護中心表示，於2022年底建議，為18歲或以下女性接種兩劑HPV疫苗。不過由於新冠疫情關係，中五或以上、亦即04至08年出生女生未獲接種。當局去年起分三階段展開補種計劃，第二階段目前展開。04至08年出生女生下月起免費補打HPV疫苗　疫苗計劃首度強制登記醫健通
 
中心總監徐樂堅表示，中心於去年十二月發信邀請專上院校參加補種計劃，截至昨日所有獲邀專上院校均表示參加，當中六間院校已於三月中開展活動，在院校醫療保健處或安排外展隊到校園為合資格女學生補種HPV疫苗。各院校補種活動的開展時間已經上載至中心網頁（見附件一），學生可向學生事務處查詢自己就讀院校的補種安排。

因應世界衞生組織最新建議，衞生署去年12月推出首階段HPV疫苗補種計劃，為於全日制中學（包括特殊學校的中學部）就讀中五或以上、並已登記醫健通的女學生免費提供疫苗。截至四月一日，有超過510間（約佔合資格學校的98%）學校已回覆或表示會回覆參與計劃，當中接近280間學校已進行接種活動，共接種超過1.4萬疫苗。

綜合計算在外展疫苗補種計劃以及已經自行安排接種，第一劑HPV疫苗覆蓋率超過70%。

 

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