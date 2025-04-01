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創明天創科獎學金｜博士生研快速排汗可穿戴電子設備　盼造福冠心病患者

政治

發布時間： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

創明天獎學金頒獎典禮今日舉行。（陳靜儀攝）

「大灣區共同家園青年公益基金」下的「創明天獎學金」今日舉行頒獎典禮，16名才學兼優、熱心服務社會的大學生得獎，每人獲發港幣5萬元獎學金。今年增設的「創明天創科獎學金」，10位博士生得獎，每人獲8萬元獎學金。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光。（陳靜儀攝）

大灣區青年基金主席黃永光表示，人工智能和大數據已成為推動社會發展的重要力量。而科技正在各方面徹底改變大家的生活和工作模式，年輕人更應擁抱科技，主動學習，不斷創新。他希望得獎者勇於在科技的領域上，以創新的思維應對未來的挑戰及機遇。

得獎者之一香港城市大學生物醫學工程系哲學博士二年級的鄒龍（Ronald Chow）利用對紡織品的知識，研究出更可靠可穿戴電子設備，盼守護大眾健康。

正和廠家進行市場轉化工作和測試

鄒龍在其恩師指導下，和團隊成功設計了一項突破性的「3D液體二極管系統」，應用於柔性電子產品上，可以透氣及排汗，確保連續監察健康信號的準確性和舒適度。其研究成果，已在世界權威的期刊《自然》上發表，得到各界的熱烈迴響同討論。他們現正和有興趣的廠家進行市場轉化的工作和測試，希望可以盡快推出市場，惠及普羅大眾。

「傳統的穿戴式健康監測電子設備，例如智能手表有局限，信號的穩定性受汗液影響。我們的設計，可以作為柔性電子產品與皮膚之間的一個介面（interface），又像一塊魔術布，皮膚表面的汗液被迅速帶走，提升準確和舒適度。」

鄒龍續說：「現在政府要求商用車如小巴或巴士的司機65歲起，每年做一次體檢，但如果司機能長期穿戴這些可靠的健康監察電子設備，隨時隨地在監測身體狀況，等於時刻做心電圖（ECG），提早發現心臟異常的情況，保障自身及乘客的安全。尤其造福冠心病患者，減少猝死的風險。」

民青局局長麥美娟。（陳靜儀攝）

民青局局長麥美娟希望得獎者繼續奮發向上、自強不息，並且在未來的路途上鼓勵和啟發身邊的青年朋友，一起積極服務社會，為社會注入更多正能量。

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