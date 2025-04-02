高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一

▲ 高才通計劃截至2月底批出9.9萬宗申請。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，高才通計劃自推出至今年二月底，已批出近99 000宗申請，當中A類申請逾25 000宗，佔總數約四分之一。

去年《施政報告》宣布，高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年。孫玉菡指，新措施亦適用於《施政報告》公布前已獲批的約21 000名A‍類人才，如果他們在申請續簽時已在香港獲聘用，或已開辦或參與業務，在提交相關證明後可獲准延長逗留期限最多三年。

立法會議員尚海龍關注可否豁免A 類高才提交延期申請，或推網上「一鍵申請」，以及逗留期限可否變為「1+3」，即延長4年。

孫玉菡表示，有關逗留期限模式與現時大部分人才入境計劃下獲准延長逗留期限最多三年的安排一致，政府並無計劃改變。

孫續指，由於入境處在延長簽證期限前，須確保有關人士符合一般的入境規定，包括持有用以返回原居國或所屬國的有效旅行證件，因此相關A類人才須就延長簽證期限向入境處提交申請。申請人只需使用入境處網頁連結的平台遞交申請，提供基本資料並上載有效旅行證件便可，形容手續非常簡單便捷。

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