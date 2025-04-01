清明節｜入境處料約458萬人次出入境　4月4日陸路出境高峰

▲ 入境處處長郭俊峯4月1日巡視各邊境管制站，包括機場。（入境處）

清明節假期期間（4月3日至6日），入境處預計約有458萬人次經海陸空各個口岸出入境，其中陸路口岸入境人次約有391萬。

入境處估計，陸路口岸出境高峰為4月4日（星期五），料約56.1萬人次出境，而入境高峰為4月6日（星期日），料有約60.8萬人次。

▲ 入境處處長郭俊峯4月1日巡視各邊境管制站，包括港珠澳大橋出入境大堂。（入境處）

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。另外，入境處、海關和港鐵會在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，以應對人流。

為避免在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲旅客避免在繁忙時段過關。旅客可在入境處網頁了解各口岸繁忙時間，亦在透過入境處流動應用程式查閱各口岸估計輪候時間。

▲ 入境處處長郭俊峯4月1日巡視各邊境管制站，為港珠澳大橋管制站人員打氣。（入境處）

入境處指，e-道使用門檻已降到7歲及身高1.1米以上，持有智能身份及特區護照的香港永久性居民，使用前毋須登記。

入境處呼籲市民記得帶備身份證及有效旅行證件，並檢查回鄉卡的有效日期。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】