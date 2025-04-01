迪士尼︱羅淑佩：餘下貸款可用於自資興建新設施

▲ 政府在立法會透露，除了餘下興建第3間酒店的7億貸款，香港迪士尼已全部歸還早年注資和貸款。（資料圖片）

政府在立法會透露，除了餘下興建第3間酒店的7億元貸款，香港迪士尼已全部歸還早年注資和貸款。在2025年第1季，迪士尼已歸還了6成貸款，今年會全部歸還餘下4成約2億至3億元的款項。

餘下約2億至3億貸款

今日（4月1日）立法會經濟發展事務委員會會議討論香港迪士尼樂園度假區最新進展。立法會新界北議員張欣宇關注迪士尼還款情況，旅遊事務專員張馮泳萍表示，香港迪士尼已全部歸還政府早年注資和貸款，目前只餘下興建第3間酒店的7億元貸款，而2025年第1季歸還了該筆6成貸款，今年會全部歸還餘下4成，即約2億至3億元。

翻查資料，樂園於2014年擬興建第3間酒店時，曾分別獲政府及華特迪士尼借貸，有關貸款須於2025年底前還清。

▲ 政府在立法會透露，除了餘下興建第3間酒店的7億貸款，香港迪士尼已全部歸還早年注資和貸款。（資料圖片）

新增Pixar主題娛樂項目

文體旅局局長羅淑佩表示，償還款項用於建立自資新景點設施屬「好嘅事情」，她指，以政府現時財力，未必有能力發展龐大的旅遊基建，認為在此情況下自資發展新園區會比較好。香港迪士尼2月時宣布，將自資新增Pixar（彼思）主題娛樂項目，以及擴建Marvel主題區，相關工程今年內展開。

政府作為香港迪士尼的大股東，早年曾指可以出售股票。羅淑佩強調無計劃改變大股東的地位，指「保持大股東地位是好重要」，因迪士尼目前的合作模式需要政府作為大股東，華特迪士尼為小股東，如要建設新景點，其中一個方法是需要股東磋商，如同意注資，又或迪士尼在營利下自資興建。

▲ 政府在立法會透露，除了餘下興建第3間酒店的7億貸款，香港迪士尼已全部歸還早年注資和貸款。（資料圖片）

至於發展第二期計劃，她指有待觀察客源是否穩定地增加，如有擴展計劃，會小心考慮是否要再到立法會申請撥款。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭就表示，無意在立法會申請更多資金。

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