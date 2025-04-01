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啟德足球賽︱票價曝光分成6級　貝鈞奇：不擔心個別球星缺席影響叫座力

港聞

發布時間： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

四支歐洲足球勁旅7月來港作賽，分別是利物浦對AC米蘭，阿仙奴對熱刺。

今年7月啟德主場館會舉行「香港足球盛會2025」，四支歐洲足球勁旅來港作賽，分別是7月26日利物浦對AC米蘭，7月31日阿仙奴對熱刺。其中利物浦對AC米蘭的賽事票價資料正式曝光，由399元至2499元不等，分成6級。

主辦昨指門票售價最低399元，但詳細售價和座位票資料並未公開，僅指即日起可在主辦方TEG Sport官網登記收取預售資料。有比賽贊助商昨日在社交媒體透露，票價分成6級，為2499元、1999元、1699元、1299元、799元及399元。

去年國際邁阿密訪港發生美斯齋坐事件，外界關心球員陣容和落場情況。大型體育事務委員會委員陳少棠指，自美斯事件後，委員會審核M品牌撥款時，球星的出場時間要達標才會撥款。他透露舉辦簽名會、增設拍照點、與香港市民互動，都是加分的細項，能達到才會撥款。

足總會長貝鈞奇表示，利物浦有他們的球迷，他相信不會因為缺少了某位球星而影響賣座力。他認為有球星壓陣是最理想，市民會很高興，但覺得要看整體。

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