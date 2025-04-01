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社區客廳｜高山道社區客廳開幕　全年無休營運　料可服務500個劏房戶

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

高山道社區客廳今日（1日）正式開幕，預計可以為至少500個劏房戶提供服務，每年服務約8萬人次。

高山道社區客廳今日（1日）正式開幕，預計可為至少500個劏房戶提供服務，每年服務約8萬人次。政務司司長陳國基致辭時表示，今年年底會有9間社區客廳，服務容量較去年增加超過125%，預計可服務合共4000個劏房戶，全年服務次數超過61萬。

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    陳國基提到，九龍城區是劏房戶較多的地區，而高山道實用面積超過4000呎，該社區客廳是區內第3個社區客廳項目，連同在區內運作中的「紅磡社區客廳」和「土瓜灣社區客廳」，三個項目可發揮協同效應，預計至少服務區內1500個劏房戶、全年服務23萬人次。

    陳國基：太子、深水埗、馬頭角社區客廳年內推出

    陳國基透露，扶貧委員會剛剛通過關愛基金撥款支持推出太子社區客廳、深水埗社區客廳和馬頭角社區客廳，預計今年內會推出，並再次呼籲更多商界人士支持這個相當有意義的項目，令更多基層市民受惠，實現關愛共融目標。

    借出場地的新鴻基地產執行董事郭基泓表示，新鴻基地產旗下的康業物業管理團隊亦會緊密協助客廳日常運作，旗下義工隊亦會積極參與當中，一同構建關愛共融的社會。

    社區關愛基金主席，立法會議員楊永杰分別感謝特區政府、贊助機構（新鴻基地產慈善基金和潘柏傑慈善基金）及合作夥伴（九龍婦女聯會和九龍社團聯會），他形容，今次高山道社區客廳是地區服務團體邁出重要的一步。相信強強聯手，將為社區帶來更優質服務

    義工服務等轉積分  可換生活用品

    高山道社區客廳由今日起推行至2028年3月30日，為期3年，開放時間為星期一至日及公眾假期早上11時至晚上10時，由社區關愛協會等組織合作營運，由新鴻基慈善基金借出場地，潘伯傑慈善基金提供裝修及管理費。高山道社區客廳並有積分銀行元素，義工服務等可轉化為積分，達到指定分數，可換取相應生活用品、食品等。

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    責任編輯：戴朗希

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