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DSE2025｜試場未使用試題答題簿須鎖起　直至另行通知方可作教學用途

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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考評局最新要求，試後未用的試題答題簿要暫時鎖起，直至考評局另行通知，方可用學校學用途。（資料圖片）

去年文憑試期間，多次有試題在考試後於網上流傳。考評局最新要求，學校試後要將未用的試題答題簿要暫時鎖起，直至考評局另行通知，方可用作教學用途。

去年文憑試除了出現監考系統故障，考試後網上流傳試題內容亦引起考評局關注，其後考評局要求試場即日歸還未使用的試題答題簿。至於今年安排，本報翻查考評局為試場主任提供的資料，發現考評局對未使用的試題答題簿有新的處理指引。

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考評局在3月27日更新的試場主任資訊中指出，試場主任要在考試後點算未使用的試題答題簿數量，並將考試報告書和相關紀錄表申報數量。試場主任其後要將試題答題簿交由學校保管，存放在儲物室、儲物櫃等有鎖的地方，直至考評局另行通知方可作教學用途。

至於英文科卷一和卷三沒有選答的答題簿，以及設計與應用科技科沒有選答的卷二乙工作紙，仍要在當日最後一節考試完結後，將答題簿送回答卷收集中心。

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