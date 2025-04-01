外置充電器｜民航處：機上不可用尿袋　市民可放衫褲袋

▲ 4月7日起，俗稱「尿袋」的行動電池不能放在行李架上，而在飛機上亦不能用「尿袋」充電。（資料圖片）

民航處上月發出新通告，更新在飛機內使用外置充電器（又稱行動電源或尿袋）的使用要求，市民關心是否必需要存放在手袋內。民航處昨在立法會表示，唯一要求為不存放在行李架，即市民可放在褲袋或衫袋內。

▲ 4月7日起，俗稱「尿袋」的行動電池不能放在行李架上，而在飛機上亦不能用「尿袋」充電。（資料圖片）

各地接連發生懷疑與飛機乘客攜帶和使用尿袋的意外事故，民航處上月更新做法，本月7日起，乘客不得在航班上使用尿袋充電，或為尿袋充電，也不得把尿袋放置在行李架上。

運輸及物流局副秘書長洪思敏表示，就國際航空組織發出的《危險品安全空運技術指令》有最新規定，兩項規例要技術性調整，民航處亦就飛行期間使用尿袋的安全事宜作出新指示。

▲ 4月7日起，俗稱「尿袋」的行動電池不能放在行李架上，而在飛機上亦不能用「尿袋」充電。（資料圖片）

選委會界別陳紹雄關注尿袋放置的位置是否符合要求，因有市民反映，對於如何保管尿袋感到困惑。民航處助理處長（機場標準）吳毅賢着市民向航空公司查詢。議員追問具體做法，吳稱期望可給予航空公司一定彈性，「唯一要求為不可存放在行李架」，放在其他地方都可，無特定要求，意味市民可放在褲袋或衫袋內。

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