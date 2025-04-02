  • 19°C
香港時間：202542日 (三) 10:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港時裝教母︱劉天蘭肚突然劇痛　檢查發現腸道出問題入院做手術

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

劉天蘭腸道出問題入院做手術。

【劉天蘭 / 岑建勳 / 岑寧兒】「香港時裝教母」劉天蘭（Tina）一向幹勁十足，早前飛到巴黎出席時裝展，然後又為《號外》聚會忙碌。

可是在昨日（4月1日），劉天蘭卻在個人社交平台上載一張手背插晒針的黑白相，原來在3月30日清晨，劉天蘭突然肚子劇痛痛醒，於是立即去醫院。經檢查後，醫生發現她腸道出現情况，需要立刻施手術。不過，她沒有詳細透露腸道究竟出現甚麼問題。

現在，劉天蘭在休養息康復中。雖然經歷急痛同手術，但她仍保持一貫幽默，上載一張黑白照表示自己得到窗旁床位，指：「大地，噢，no, 跑馬地在我腳下！」

文念中致力保存港片美術智慧　劉天蘭揭張國榮反串《號外》封面典故

點擊圖片放大
+9
+8

香港時裝教母︱與岑建勳保持良好關係

現年67歲的劉天蘭在16歲時移民加拿大溫哥華，1978年獲得溫哥華華埠小姐冠軍，同年暑假回港簽約成TVB合約藝員，除幕前演出外兼任電影製作助理及副導演。

在1981年，返回加拿大繼續大學學業，於門菲莎大學（Simon Fraser University）傳理系畢業後再回港發展。她事業包括化，包括妝師、模特兒、演員、歌手、電影副導演、雜誌執行編輯、電台節目主持，並曾任Esprit時裝集團形象總監，另也當形象指導，故被封「香港時裝教母」。

劉天蘭在1984年與岑建勳結婚，可是婚姻只維持4年，不過二人再見亦是朋友，關係一直良好，兩人育有一女岑寧兒，劉天蘭母女感情要好相處好朋友般，早前母女二人一起到日本旅遊。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
親子化妝｜星級化妝師示範小朋友日常+舞台妝　5技巧避免老氣1招增加搶眼度

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

鄭丹瑞嫁女︱旦哥任女兒鄭瑤婚禮司儀　俞琤開金口棟篤笑幽默祝福一對新人
14:44 2025/03/31
鄭丹瑞嫁女︱旦哥任女兒鄭瑤婚禮司儀　俞琤開金口棟篤笑幽默祝福一對新人
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
12:58 2025/02/28
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
11:21 2025/04/01
新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
00:31 2025/03/26
香港小姐︱朱晨麗大方回應樣貌「不斷進化」批評　初出道被封「翻版陳法拉」令本尊不滿
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
10:01 2025/03/28
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package

你可能感興趣

鄭丹瑞嫁女︱旦哥任女兒鄭瑤婚禮司儀　俞琤開金口棟篤笑幽默祝福一對新人
14:44 2025/03/31
鄭丹瑞嫁女︱旦哥任女兒鄭瑤婚禮司儀　俞琤開金口棟篤笑幽默祝福一對新人
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
12:58 2025/02/28
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
11:21 2025/04/01
新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
岑寧兒 劉天蘭 網絡熱話 演員 娛樂人物職業 歌手

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
急症室最長等候時間（04月02日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間04:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民