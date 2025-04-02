香港時裝教母︱劉天蘭肚突然劇痛 檢查發現腸道出問題入院做手術
撰文： 文體藝online
發布時間： 48 分鐘前
最後更新： 38 分鐘前
【劉天蘭 / 岑建勳 / 岑寧兒】「香港時裝教母」劉天蘭（Tina）一向幹勁十足，早前飛到巴黎出席時裝展，然後又為《號外》聚會忙碌。
可是在昨日（4月1日），劉天蘭卻在個人社交平台上載一張手背插晒針的黑白相，原來在3月30日清晨，劉天蘭突然肚子劇痛痛醒，於是立即去醫院。經檢查後，醫生發現她腸道出現情况，需要立刻施手術。不過，她沒有詳細透露腸道究竟出現甚麼問題。
現在，劉天蘭在休養息康復中。雖然經歷急痛同手術，但她仍保持一貫幽默，上載一張黑白照表示自己得到窗旁床位，指：「大地，噢，no, 跑馬地在我腳下！」
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香港時裝教母︱與岑建勳保持良好關係
現年67歲的劉天蘭在16歲時移民加拿大溫哥華，1978年獲得溫哥華華埠小姐冠軍，同年暑假回港簽約成TVB合約藝員，除幕前演出外兼任電影製作助理及副導演。
在1981年，返回加拿大繼續大學學業，於門菲莎大學（Simon Fraser University）傳理系畢業後再回港發展。她事業包括化，包括妝師、模特兒、演員、歌手、電影副導演、雜誌執行編輯、電台節目主持，並曾任Esprit時裝集團形象總監，另也當形象指導，故被封「香港時裝教母」。
劉天蘭在1984年與岑建勳結婚，可是婚姻只維持4年，不過二人再見亦是朋友，關係一直良好，兩人育有一女岑寧兒，劉天蘭母女感情要好相處好朋友般，早前母女二人一起到日本旅遊。
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