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Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作　醫生拆解過敏成因+3大治療方案

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一起床就開始打噴嚏是鼻敏感人士的惡夢。根據香港過敏協會資料，每4個香港人就有一個患有鼻敏感，尤其是轉季前後溫差大就更容易頻繁發作。本港耳鼻喉科專科陳鍵明醫生指出，日常環境中有很多致敏原，要舒緩鼻敏感首先要清楚知道致敏成因，進而尋求合適的治療手法。

香港鼻敏感問題普遍 遺傳與環境因素為主要誘因

本港耳鼻喉科醫生陳鍵明醫生指出，鼻敏感在香港極為常見，約有7至8成市民受此困擾。他解釋，鼻敏感具有遺傳傾向，若父母其中一方有鼻敏感，子女患病機率為20%；若雙方均有，機率則升至50%。

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環境致敏原多元 塵蟎為最大元兇

陳鍵明醫生表示，鼻敏感可分為外在環境過敏及溫度、濕度變化誘發。致敏原包括：

  • 傢俬
  • 地毯
  • 曱甴糞便
  • 寵物毛屑

據臨床個案觀察，超過8成病例由塵蟎引起，常見是早晨症狀加劇的情況，與床鋪積聚塵蟎及溫差較大有莫大關係。此外，春季潮濕天氣助長霉菌滋生，如長期未清潔的冷氣機吹出灰塵和霉菌，導致春夏之交鼻敏感症狀惡化。

3大治療方案：鹽水洗鼻、脫敏治療、手術治療

對於輕微症狀，他建議以鹽水洗鼻、蒸汽吸入或運動緩解鼻黏膜腫脹；若情況嚴重，則需就醫檢查是否合併鼻竇炎或鼻瘜肉。醫生會透過鼻腔內視鏡或過敏原測試（如抽血、皮膚測試）找出致敏原，並以類固醇噴劑、抗組織胺藥物作為第一線治療。若效果不佳，可考慮為期2至3年的「脫敏治療」，透過口服致敏原提煉的藥物，逐步降低免疫系統敏感度。

有部分患者經常遇到鼻敏感發作源於先天鼻黏膜較敏感，容易長期腫脹，或是鼻骨彎曲導致呼吸困難。針對先天性鼻結構的問題，患者可透過微創手術或冷凍治療，減少鼻神經過敏反應，但陳鍵明醫生強調，手術僅適用於對其他治療無效的重症患者。

總括而言，要正視鼻敏感問題可從環境控制入手，如定期清潔冷氣、使用防蟎寢具等，再配合適當治療以提升生活品質。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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