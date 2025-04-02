小米SU7丨小米SU7高速撞欄電池爆燃3女大生亡　家屬指控車門自動鎖死

【小米SU7/爆燃/女大生】中國小米SU7電動車因高速公路上撞欄致爆燃，釀3女大生死亡引起外界關注，有遇難女生的父親則向傳媒哭訴女兒和她的同學被活活燒死，見到遺體時已經碳化，無法辨別容貌，指控涉事車輛起火後因車門無法打開，致車內女生無法逃離。

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綜合內地傳媒報道，事發於3月29日的晚上，3名女大學生駕駛一輛小米SU7在安徽省的一條高速公路行駛時，撞上護欄後引發爆燃，車內3名女生慘於大火中活活燒死。事後有疑似死者家人於網上發文控訴因「車門自動鎖死」令車內人士根本無法逃生 :

出事的是我的孩子，我的孩子和另外兩個女孩，3人開車一起去安徽池州考事業編(當地公務員考試)，3月29日晚10:45發生事故，車輛撞到護欄起火，車門自動鎖死，大火燒了一個小時，消防、交警才出現。

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其中一名遇難者的父親羅先生事後接受內地媒體訪問時亦悲痛指他女兒和她的同學被活活燒死:

我到殯儀館去做DNA採樣，見到女兒的遺體已經碳化了，你知道什麼叫碳化嗎，也就只剩下骨頭架子了。」

羅先生指女兒的離世，令他的家已經「塌了」，目前仍不致將消息告訴年紀老邁的雙親，怕有高血壓的他們，承受不了。

由於事件引起外界嚴重關注小米SU7的安全性問題，4月1日小米公司亦於網上公開回應指已就事件成立事故小組調查。小米董事長雷軍亦發文指心情非常沉重，並承諾不會迴避問題：

我覺得我不應該再等了，我必須站出來，代表小米承諾：無論發生什麼，小米都不會迴避，我們將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

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