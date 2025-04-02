健康科技｜科技融入運動 體驗日倡健康生活概念

▲ 「社區健康科技日」將創科帶進社區，逾500人次參與創新健康科技體驗。

香港人生活節奏急速，在繁忙的日常工作中，市民更需關注自己和家人的身心健康。隨着科技發展日新月異，各種創新科研技術正為市民提供更有效的健康管理方案，幫助大家平衡工作與生活。早前有機構集合大學初創企業及商場租戶，於北部都會區朗壹廣場舉辦「社區健康科技日」，期望藉此提升市民對健康科技的認識及身心健康的關注。

初創企業結合VR虛擬實境、人工智能等技術，為市民帶來不同的創新健康科技體驗，讓不同年齡層的市民能親身感受科技改善生活的可能性。活動當日場面熱鬧，吸引超過500人次參與，邊玩邊學健康科技。

展示智能健康管理 VR運動受歡迎

來自香港科技大學的初創公司LocoBike帶來沉浸式VR虛擬實境單車體驗。參加者只要坐上單車，戴上VR眼鏡，便彷如置身單車徑，一邊運動一邊飽覽元朗社區風光。這種創新的運動方式不但讓參加者享受運動樂趣，更有助於提升他們對社區的認識和歸屬感。

▲ LocoBike以 360° VR 單車體驗向參加者推廣健康生活理念與環保出行。

場內同時還有多項創新科技展示，包括運用人工智能進行面部掃描，獲取健康數據的攤位，深受參加者歡迎。而人工智能（AI）棋藝和沉浸式360°VR 保齡球等活動，亦為參加者帶來耳目一新的科技體驗，不少大人和小朋友均對這種突破空間限制的玩樂及運動體驗興奮不已。

▲ VOTANIC結合健康、娛樂和尖端科技，提供沉浸式360° VR保齡球體驗。

為了讓參加者更深入了解運動對身心健康的重要性，活動主辦單位「信和創意研發室」及The Spark當日亦特別邀請朗壹廣場多個推廣健康生活的租戶一同參與：如hive於廣場內提供泰拳防衛練習，以及在露天草坪空間進行瑜伽呼吸訓練；而First Climb則安排了刺激的攀石體驗。這些多元化的活動不只把健康理念傳遞到社區，更促進了親子長幼的交流互動。

▲ 朗壹廣場租戶為參加者提供瑜伽呼吸訓練等多種療癒身心的親子活動。

▲ 活動亦提供攀石體驗，鼓勵大人及小朋友積極做運動。

信和集團推動創科與健康結合 推動健康新生活

是次活動由信和集團旗下的「信和創意研發室」及The Spark主辦。自年前「信和創意研發室」及The Spark進駐北部都會區至今，已接待逾1,500名來自本地院校、大灣區及海外初創企業、機構、院校及教育機構參觀，致力推動創科發展。信和集團集團聯席董事黃永龍表示：「集團一直透過多元化方式推動創科生態圈發展，並深信隨著人工智能技術的廣泛應用及發展，創新科技將走進社會日常生活，既為巿民帶來便利，同時拓展無限的發展潛能。我們衷心感謝各界的支持及參與，未來希望進一步利用科技連繫社區，推動創科氛圍，為北部都會區的發展注入動力。」

（特約）