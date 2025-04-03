Healthy Life｜手腳纖幼肚腩大恐「一高」纏身不自知　營養師揭港人肥胖隱憂

肥胖是萬病之源，尤其是慢性病更會慢慢蠶食健康。很多人以為有大肚腩、贅肉才是肥胖的指標，本港專業營養師陳宣希指出，有很多女士們手腳纖幼，但一看體脂率竟與一個肥胖的人相約。她提醒，中央肥胖可能已經揭示患上「三高」其中一高。

本港逾半成人超重 中央肥胖增慢性病風險

專業營養師陳宣希（Sarah）指出，根據香港衛生署2020至2022年數據，15至84歲人士中，32.6%屬肥胖、22%超重，加上37.8%有中央肥胖問題，意味過半成年港人面臨體重困擾。她警告，肥胖不僅影響外觀，更會引發多種慢性疾病，呼籲市民正視健康風險。

中央肥胖恐已「一高」纏身

據世界衛生組織指引，男女「中央肥胖」的指標為：

男士：腰圍超過90厘米

女士：超過80厘米

「中央肥胖」常見於男性，表現為肚腩凸出；女性則多為全身性脂肪堆積，四肢與腹部同步增胖。她強調，「中央肥胖」並非年中年人士專利，年輕族群亦需警惕。她提醒，通常有肚腩族群，患有「三高」（高血壓、高膽固醇、高血脂）其中「一高」的機率更高。

肥胖誘發多重慢性病 脂肪肝難察覺

肥胖衍生的健康問題不容小覷，包括：

關節負荷過大：膝蓋疼痛、腳踭痛，甚至影響睡眠質素

代謝性疾病：心血管疾病、糖尿病、三高（高血壓、高膽固醇、高血脂）、脂肪肝

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

拆解隱形健康危機：脂肪肝

脂肪肝在香港十分常見，根據香港大學醫學院及香港肝壽基金的研究數據顯示，香港約有27%至30%的成年人患有脂肪肝，即每3至4名港人中就有一人受影響。Sarah指出，港人普遍患有脂肪肝卻難以自覺，需通過體檢發現。脂肪肝可分為2大類型：

酒精性脂肪肝：與長期過量飲酒有關

非酒精性脂肪肝（更常見）：主要成因包括肥胖、糖尿病、高血脂等代謝問題

健康管理建議：從飲食與運動入手

Sarah提醒，市民應定期量度腰圍，若超標需及早介入：

控制飲食：減少高糖、高脂食物，避免內臟脂肪囤積。

規律運動：強化核心肌群，提升代謝率。

定期體檢：尤其關注肝臟健康，防範脂肪肝惡化。

她強調，減重不僅為外觀，更是降低慢性病風險的關鍵，呼籲大眾「勿輕視肚腩問題」，應以長期健康為目標調整生活習慣。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新