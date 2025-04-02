警隊一哥｜國務院任命周一鳴出任警務處處長　接替退休蕭澤頤

▲ 新任「一哥」周一鳴。（經濟日報圖片）

【周一鳴／警務處處長 / 新一哥／ 警隊一哥／ 蕭澤頤】國務院今日（2日）根據行政長官提名和建議，公布任命周一鳴出任香港警務處處長，接替退休的蕭澤頤。

新任「一哥」周一鳴現年52歲，是第10位華人警務處處長。他於1995年加入警隊任職督察，大部分時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集工作。

在駐守刑事部期間，周一鳴累積豐富的刑偵調查及刑事情報的工作經驗，以及制定各種不同刑事職務政策的技巧，於2010年晉升為警司並服務於刑事偵緝總部。其後在2012至2013年，被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。

至2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，三年後進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管，翌年被派駐油尖警區擔任指揮官。

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周一鳴曾參與處理反修例示威，於2019年11月「理大圍城」事件期間，擔任處理事件的總指揮，憑藉專業、機智和勇氣於14天解決事件，為止暴制亂作出貢獻。

2019年後，周一鳴在3年內升3級，2022年晉升為警務處副處長。早前，他亦擔任啟德體育園的跨部門演練小組執行長，在該場館開幕前進行多項壓力測試和準備工作。到今日，成為「一哥」當香港警務處處長。

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