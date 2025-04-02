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育兒辛酸︱11度低溫小童穿T恤短褲赤腳被母拖住走　遭拍片公審媽媽現身解畫反獲網民撐？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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究竟發生什麼事，小童要衣衫單薄在嚴寒中被媽咪拖走呢？

【育兒辛酸/網絡公審/網絡熱話】近日氣溫驟降，天文台發出寒冷天氣警告，但日前竟有網民在沙田目睹一名小童在低溫下只穿T恤短褲兼赤腳，被母親拖住行，目擊網民表示：「講緊係得11度體感得8度」，小童媽媽隨即被網民指責涉虐兒，後來小童媽媽現身解畫，當中原因反讓一批網民由鬧爆轉為支持？

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育兒辛酸︱目擊者目睹小童穿T恤短褲赤腳被母拖住走

目擊事件經過的網民於日前在社交平台Threads發帖，公開當日早上拍攝的影片，片中見到小童媽媽側孭大袋，穿上厚身大褸、厚身襪和拖鞋，並拖住一名穿黃色短袖T恤、藍色短褲、年約5、6歲的男童，男童更是赤腳狀態，由於男童行走途中彈跳，似是不情願地被拖住走。

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育兒辛酸︱目擊者：沙田係得11度體感得8度

樓主留言描述經過：「即係咁講，每個人都有佢教仔嘅方法，但係今日呢個天氣呢個溫度，講緊沙田係得11度體感得8度， 我唔認為咁樣夾硬捉個靚仔出嚟，叫佢赤腳行係一個好嘅方法 …」她又指聽到母子倆的對話，小童哭著表示不想上學，媽媽就表示乖的小朋友是不會扭計不上學 ，又表示不會留下哭鬧的小朋友在家中。

結果此帖文引起熱議，網民紛紛指責小童媽媽涉虐兒，又指小朋友衣衫單薄很容感冒，並留言批評：「我懷疑嗰個可能係寄養嘅小朋友，因為親生嘅小朋友再壞都好，家長都唔會咁。」

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育兒辛酸︱小童媽媽現身解釋小朋友已12日冇返學

事後樓主再留言指小童媽媽曾現身解釋原因：「想講其實一個鐘頭之前個小朋友嘅媽咪係有喺呢個post下面comment過，佢亦都有講過話佢小朋友係因為12日冇返學，佢趕住返學校做義工個小朋友不停扭計發脾氣，所以佢先咁樣做，佢亦都有講過話佢心痛佢個仔，同埋佢話佢會拍片，佢自己赤腳行，咁但係最後佢係delete晒啲comment。」

育兒辛酸︱網民指不應站在道德高地怪責小童媽媽

當網民得知原因後，有網民仍覺得小童媽媽有問題：「如果佢小朋友咁抗拒返學，12日冇返，係咪應攪清楚係咩問題先，你都唔可以用強迫嘅方法去做，今日天氣咁凍，個小朋友褸都冇件，仲要赤腳，點解釋都係大人好有問題，亦真係涉及虐兒。」不過大批網民卻轉為撐媽咪，並表示同情小童媽媽處境，又怪責樓主未知前因後果不應該作出公審。

網民點樣講：

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有不少媽媽網民表示：「其實未湊過小朋友你地真係唔會知難處，唔係個個都咁天使寶寶 ，當然有啲係寵出嚟。」又指有一班聖母站在道德高地做判官，用自己道德標準出來批判：「對對對你最識教，全部小朋友同一個模倒出黎既，一定係個老母唔識教。」有網民甚至苦口婆心：「未經他人苦莫勸他人善，相信家家有本難念的經，唔係個個小朋友都講道理，你同佢講道理佢耍無賴係咪都要遷就？」

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