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城大偷窺案︱城大女廁驚現針孔鏡頭及電池　警列窺淫罪未有人被捕

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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城大女廁驚現針孔鏡頭及電池，警列窺淫罪未有人被捕。

【城大/針孔鏡頭/女廁】位於九龍塘的香港城市大學校園女廁，昨日（1日）被發現藏有針孔鏡頭，校方報案後警方調查並再發現電池，案件列作窺淫罪，由深水埗警區跟進，暫未有人被捕。事後不少自稱為該校女生的網民表示驚恐，「好驚！要買返部探測器傍身」。

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城大偷窺案︱李達三葉耀珍學術樓藏針孔鏡頭

有網民昨日於社交網站Threads上發文，指在城大「AC2」（李達三葉耀珍學術樓）1樓女廁廁格內，發現有「黑色嘢」，其後「掹下掹下」扯出攝錄機，懷疑是針孔鏡頭，大驚之下通知保安員報警，並指「放cam個位收得幾密下，唔留意睇係發現唔到」。

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城大偷窺案︱警列作窺淫罪繼續跟進

城大回覆表示，大學保安接獲通報，指在女洗手間內發現懷疑攝錄裝置，保安人員已第一時間封鎖現場，及完成巡查校內所有洗手間，並無發現其他可疑裝置。警方接報到場後，再在廁格的左邊分隔板發現一粒電池，列作窺淫罪處理，由深水埗警區跟進。

城大女廁驚現針孔鏡頭及電池，警列窺淫罪未有人被捕。（香港經濟日報資料圖片）

城大偷窺案︱網民：要買反偷窺工具

不少自稱是學生、職員的網民，得悉事件後大感驚訝，直言「好驚」、「唔敢去廁所」，亦有人表示，為求自保要考慮購買反偷窺工具，「買返部探測器傍身」、「建議各大院校同學考慮自發定期分工巡邏每格」。

城大女廁驚現針孔鏡頭及電池，警列窺淫罪未有人被捕。（學校圖片）

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