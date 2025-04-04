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莫樹錦醫生專欄｜吸食大麻逾10年　患睾丸癌風險較非吸食者高36%

醫生診症室

撰文： 莫樹錦

發布時間： 53 分鐘前

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莫樹錦醫生專欄｜吸食大麻逾10年　患睾丸癌風險較非吸食者高36%

漂泊紐約街頭，不論在煩囂的時代廣場，還是清靜的中央公園，最常嗅到氣味並非來自熱狗，也非來自咖啡，而是大麻！

紐約在2021年3月，把recreational marijuana（非醫藥性大麻）完全合法化，意思就是大麻跟普通香煙地位相近，只要是成年人（21歲以上），便可在公眾地方吸食大麻，亦可輕易在指定持牌大麻店購買，理論上是不可在公園吸食，但因不再是刑事，罰款也只不過25美元。

除美國多個州份外，也有不少國家例如加拿大、泰國等，把非醫藥用大麻合法化，經濟利益當然是首要考慮，而從健康角度，種種好與壞早已變成政客，商人和吸食者的藉口，醫生別的不懂，惟大麻與癌症關係也算略懂一二。

可靠文獻（見註）是一份綜合分析（meta-analysis），結合共25份近期有關吸食大麻和致癌風險相連關係的研究報告，發現吸食大麻跟頭頸和口腔癌沒有直接關係，但卻增加了睾丸癌的風險，若吸食超過10年，患癌風險比非吸食者更超出36%，而肺癌方面則有些微增加，未能作決定性結論，主要因素是大部分大麻吸食者亦同時有抽煙習慣，故未能把風險清晰分類。

故從患癌角度，定期吸食大麻定有負面影響，既已完全合法化，商人也有其推廣手段，將來受害人數只會有增無減。

黑色幽默：紐約和其他國家的合法大麻使用者，又多了一種增加患癌風險選擇！

註︰Ghasemiesfe et al JAMA Network Open 2019

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《合法大麻》

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撰文 : 莫樹錦 醫生

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