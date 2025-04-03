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濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋　知情者想舉報無奈掌握實據不足

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撰文： 王月明

發布時間： 45 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

無戶籍子女霸母親一人公屋，知情者想舉報無奈掌握實據不足。

【佔用 / 濫用公屋 / 公屋】為進一步打擊濫用公屋，房委會於今年年初施行「舉報濫用公屋獎勵」計劃，舉報成功者可獲得3,000元獎金及現狀。

近日，有人在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指疑有人濫用公屋，佔用母親的公屋，有意向房署檢舉但擔心自己掌握的資料不足，遂向網民詢問「做唔做到佢？」。

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濫用公屋｜無戶籍子女霸母親一人公屋

樓主表示，他知道有人住在自己母親的一人公屋單位內，而母親則在其他地方居住。

目前，樓主掌握的信息有對方的姓名、居住者並非公屋戶主或住戶、屋邨名，但並不知道具體公屋單位的門牌號，向網民詢問「做唔做到佢？」。

樓主稱有無戶籍子女霸占自己母親的一人公屋單位。（資料圖片）

樓主有補充稱，疑濫用公屋者將自己的母親從公屋單位內趕走，而後自己霸占，但樓主不知其母親姓名，「唔知佢老母名」、「佢趕X走佢老母，佢獨霸間一人公屋」、「但條茂利公屋無名，趕走老母，獨佔間一人公屋」。

濫用公屋｜網民建議知情人直接向房署查詢

此事引起網民熱議，有人認為樓主不應介入他人的家務事，「祸不及家人，你搞X埋老人家就唔好啦」、「咁係家事，唔係房署事，個老母可以同房署講，再唔係個老母都可以報警，人哋老母唔做，你做乜理人哋母子？」、「勸你都係唔咁好多事啦」、「做唔到，唔好白費心機」；樓主則回應稱：「我呢啲叫正氣」。

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亦有不少人紛紛教招，「如果你舉報佢呀，咁房署咪會查下茂利個老母叫咩名囉，咪知係邊間屋囉」、「有戶主名、電話、咩邨都check到」、「好簡單，叫佢老母通知房署，自己有居住地方，交回公屋給政府，自然有人上門收屋，但係如果只想趕茂利走自己住，就要報警話茂利霸佔公屋」、「點解唔直接問房署呢」。

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