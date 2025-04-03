▲ 拍賣專家專欄｜被追問是否坊間很多中國畫贗品 拍賣達人：從明代至今都存在

從事拍賣行業多年，與朋友、同學、客戶接觸，都必然會被問到這個問題︰「是不是坊間很多中國畫都是假的啊？」

簡單來說，的確是有不少，但其實藝術品的真假問題，從古到今都是沒有辦法避免的問題。只要有利可圖，人的貪念不變，做假作偽依然會持續發生。

首先，西方也同樣有真假的問題。如最近香港藝術館展出的「塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」內，也有一部分標註為（傳）或者（attributed）。當遇到有疑問或者不確定真假的作品時，就會以此特別標註。

另外，西方也會有出自藝術家作畫坊（From the artist's studio）的作品。這些可能是與藝術家的相關人員，或者學生的創作，部分甚至是得到藝術家允許的二次創作。不過，可能我們一直接觸比較多中國藝術，而以為西方藝術沒有這些問題。

相較於西方藝術比較注重標榜原創性，中國書畫傳統以來都是以「師古人」作為藝術學習的基本，從寫書法的方法，到臨摹前人畫作，個人面貌和特色都是經過長時間的訓練，有系統地完成對古人學習後才開始展現。

不難想像，這種學習模式是會訓練出一批具有模仿能力的藝術家。以此作為基礎，再配上社會經濟發展成熟，對名家作品需求龐大的時候，這些模仿力強的藝術家，便正正能夠為市場滿足這些需求。更何況，能夠以假亂真也是藝術家一種實力的表現。

基本上，可以說自明代開始，所謂假畫就已經存在，並於幾百年來一直持續到現在。因此，想要了解和收藏中國書畫的話，這個問題是必須面對的。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，題為《談談假畫問題》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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