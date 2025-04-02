日本退稅｜日本退稅新例禁遊客寄免稅品出境　一文看清退稅流程懶人包

▲ 日本退稅新例禁遊客寄免稅品出境，一文看清退稅流程懶人包。

遊日注意！日本政府將於2026年11月起推行「先付後退」免稅制度，屆時遊客需在機場辦理退稅。雖然新制度明年才正式生效，但第一階段已於今年4月1日實施，廢除免稅品「別送」（另行寄送）的處理方式，禁止外國遊客將商品寄送出境，即必須親自攜帶商品離境才享免稅。

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日本退稅｜4.1起禁遊客寄免稅品出境

日本國土交通省觀光廳宣布，2025年4月1日起，將廢除針對外國旅客消費稅免稅制度中的「別送」（另行寄送）處理方式，即遊客在日本境內購買免稅商品後，如果透過物流公司或自行將商品寄送出境，需繳納消費稅10%；必須親自攜帶商品出境才享免稅。

新例適用於4月1日起購買的免稅品，若商品於3月31日前購買，則適用於舊例，可經郵寄方式出境。入境不超過6個月的外國旅客及臨時回國的日本人都適用新例，海關將加強檢查，若旅客出境時未攜帶或出示已購買的免稅商品，將被要求補交10％消費稅。

根據日本現行免稅制度，外國遊客在日本境內停留不足6個月，在同一商店購物滿5,000日圓，便可於特定櫃枱退回10%消費稅。若遊客出境時發現有購物記錄，卻無法展示商品，則須補繳消費稅。不過，不少人利用漏洞，代購並轉售免稅商品獲利。

日本退稅｜明年底實施機場退稅

2026年11月1日起，日本將全面實施「先付後退」免稅制度，遊客在當地購物時須先支付消費稅，離境時親自攜帶商品，在機場辦理退稅。在新規例下，不設退稅上限，並取消以密封透明膠袋包裝已退稅的消耗品。

至於退款方式，可能會容許遊客預先登記信用卡，在退稅時退至信用卡戶口或現金退款。另外，日本有國際航線的機場及港口，將會設立協助檢查購買資料的機器，幫助遊客辦理退稅。

日本退稅｜退稅流程懶人包2025

日本退稅｜適用對象

入境日本未滿6個月的短期停留外籍旅客

暫時回到日本未滿6個月的僑居海外日本人

日本退稅｜免稅商品

1. 一般物品

商品種類：家用電器、相機、衣服、皮包、鞋子、手信、鐘錶、飾品

免稅金額：同一天在同一商店的購買總金額滿5,000日圓以上（未含稅）

2. 消耗品

化妝品、飲料、食品、藥品、糕點

免稅金額：同一天在同一商店的購買總金額為5,000日圓至50萬日圓以內（未含稅）

日本退稅｜所需文件

購買者本人護照

購入的商品

購入商品的收據正本

日本退稅｜流程

1. 出示護照辦理退稅

購買免稅商品時，需向店家出示護照，待確認過入境日期等資料後，將由系統自動傳回海關，出境時再將護照交給海關查驗即可。

2. 出示QR Code退稅

用於日本入境申報的「Visit Japan Web」已新增「免稅QR Code」功能，遊客可預先登記，購買免稅商品或退稅辦理時，可出示QR Code代替護照。

登記步驟如下：

登錄 Visit Japan Web 帳戶

填寫個人資料及選擇「使用免稅QR碼」

掃描護照正本

完成入境申請

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