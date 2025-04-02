凍齡靚媽｜性感女神赤腳下田務農返璞歸真　曾被質問拍性感戲掌摑兒子後悔不已

▲ 育有3子女的昔日性感女星麥家琪近日赤腳下田，返璞歸真。

【性感女神/育兒資訊/麥家琪】昔日以性感形象走紅的前港姐麥家琪，近年轉戰內地發展，近日更在社交平台分享赤腳下田耕種的影片，樸實農婦形象驚艷網友。這位育有3名子女的49歲女星，人生經歷戲劇性轉變，曾因被質問拍性感戲掌摑兒子，到領悟修補母子情，麥家琪的轉變確實令人動容，難怪獲網民大讚：「這才是真正的接地氣！」

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昔日嚴母麥家琪｜棄明星包袱 赤腳踩泥學耕種

現年49歲女星麥家琪，早年以性感形象走紅，曾出演《偷窺無罪》、《野性任務》等三級片，大膽演出令她成為影壇焦點。近年她轉戰內地發展，不僅活躍於社交平台，更嘗試直播帶貨。近日，麥家琪在社交媒體分享了一段親自下田耕種的短片，一改往日艷麗形象，展現樸實農婦的一面，引來網民熱議。

麥家琪在短片中寫道：「春耕，我來啦，香港人內地耕田，期待我第一塊田的收成。」只見她身穿簡單白T恤、卡其色長褲，頭戴草帽，肩上扛著鋤頭，赤腳踏入泥田，向當地農民學習「拋秧」技巧。她動作熟練，彎腰、拋秧、挪步一氣呵成，完全沒有明星架子，展現出親民一面。

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麥家琪昔日嚴母｜網民大讚：真·接地氣！

影片曝光後，不少網民驚訝她的現況，紛紛留言稱讚：「唔睇名仲以為係鄉下妹，好貼地！」、「香港演員肯落田，真係難得！」、「完全認不出是當年的性感女神！」更有網民笑言：「這哪像港姐？根本是專業農民！」

【昔日嚴母】被兒質問拍性感戲當場掌摑 麥家琪領悟4句話挽回母子情︰說聲我愛你

▲ 麥家琪曾接受TOPick訪問，回首十多年育兒歷程，她坦承自己曾是個急躁衝動的媽媽。（香港經濟日報資料圖片）

昔日嚴母麥家琪｜3孩之母的轉變

麥家琪1993年參選港姐，雖是大熱卻五強不入，賽後更因裸照風波轟動全城。後來她進軍影壇，憑性感形象走紅，2006年與律師王國豪結婚後逐漸淡出幕前，育有兩子一女。近年麥家琪復出轉戰內地，除登台演出外，亦積極經營社交平台，分享日常生活，展現瀟灑自在的一面。

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昔日嚴母麥家琪｜將責罵說話變成「我愛你」

近年透過研究宗教和心靈成長，麥家琪領悟到必須先改變自己才能影響孩子。她學會用4句話修復親子關係，包括真誠地向孩子道歉、表達愛意︰「我愛你、對不起、多謝、原諒我」，她發覺非常有效。這位曾經的性感女神，如今在田園生活中找到平靜，也在育兒路上學會了溫柔與包容。

初初我說時都覺得奇怪，無緣無故愛甚麼，還覺得好假。但細想下其實不假，我真的很愛他，即使我責罵也是出於愛，所以我將責罵的說話改成「我愛你」、「你好我就開心」、「你乖一點」，他真的心軟，立即易教了。

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昔日嚴母麥家琪｜嚴母的育兒路歷盡高低

麥家琪曾接受TOPick訪問，回首十多年育兒歷程，她坦承自己曾是個急躁衝動的媽媽。最令她懊悔是當年13歲長子Johan在商場質問她為何拍攝性感戲時，她竟當場掌摑兒子，更激動表示「我沒有對不起你」。回想起，她含淚承認：「我真的傷害了他，這件事影響他很深。」

麥家琪剖白道，當年因不懂拒絕而走上性感女星之路，現在特別注重教導子女要勇敢說「不」。她以自身經歷告誡女兒王以晴要謹慎使用社交媒體，並學會保護自己。

另一件讓她自責的事發生在11年前，當時她誤會兒子在飛機上說粗口「妖」，未料竟是英文形容詞的發音。儘管當場道歉，但兒子至今仍會提起此事，讓她心痛不已：「我的急躁讓他蒙上心理陰影。」

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