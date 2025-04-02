  • 20°C
香港時間：202542日 (三) 18:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星健康｜ 48歲知名韓星坐擁逾5億港元資產　清醒下照大腸鏡：要慳麻醉費

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【金鐘國/大腸鏡／囤物症／麻醉藥/】韓國48歲人氣歌手金鍾國（김종국）以《Running Man》等綜藝走紅，坐擁千億韓元（約5.7億港元）資產，是圈中著名黃金單身漢。一直出名極端節儉的金鍾國，日前於在綜藝節目中透露指出，自己曾為省下麻醉費選擇「清醒狀態做大腸鏡檢查」，更自曝囤積症與破舊衣物縫補再穿的習慣，引發網民熱議。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

金鍾國｜為慳錢「零麻醉」照腸鏡：能和醫生聊天！

綜合韓媒及《세계일보》報道，金鍾國日前於綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中分享存錢祕訣時，自曝自己曾為了省下鎮靜麻醉費用，在完全清醒的狀態下做大腸內視鏡檢查，甚至推薦此方式：「還能和醫生聊天！」

除此之外，他亦坦言7年前喬遷宴收到的濕紙巾與衛生紙仍然使用至今，認為「以前沒濕紙巾也活得好好的」、而衣物亦不必要經常換新，因此破洞內褲、襪子縫補後仍會繼續穿，令不少網民大感震驚。

點擊圖片放大
+11
+10

金鍾國｜家中堆滿雜物及過期小菜 曾被認為有「囤物症」

金鍾國一直出名節儉，過去《Running Man》成員曾突襲他的住家，發現陽台堆滿塑膠袋與紙箱，冰箱更冷藏「放置1年未食用」的店家贈送小菜。他辯解：「丟掉完好的食物太浪費，總有一天會吃。」

金鍾國「清醒狀態下做大腸鏡檢查」言論再次引發網民對其「過度節約」的熱議，憂心他無麻醉進行腸鏡檢查、食用過期食物等，會否引發健康風險。

點擊圖片放大
+6
+5

金鍾國｜本港3大免費癌症篩查

為了及早識別癌症、鼓勵市民進行定期檢查，政府及本港部分慈善機構分別提供一些資助計劃，讓市民以極低價錢甚至免費參與。TOPick整合大腸癌篩查計劃，供大家參考：

政府「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，檢驗是否有肉眼都見不到的微量血液。若有，會安排接受大腸鏡檢查及切除有可能出現的大腸瘜肉，避免其演變成癌症。

點擊圖片放大
+4
+3

參加資格

  • 1948至1974年出生的香港居民可參加計劃。
  • 參加計劃人士必須符合下列資格：
  • 年滿50至75歲
  • 持香港身份證#或豁免登記證明書
  • 已加入電子健康紀錄互通系統 
  • 但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士 

資助金額

每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症。如果在計劃下進行「大腸鏡檢查基本服務」期間有切除瘜肉，政府的資助金額為$8,500；若沒有發現或切除任何瘜肉，資助金額則為$7,800。

此外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

市民可到大腸癌篩查計劃網站查看更多計劃詳情。

資料來源：세계일보

相關內容

【減肥大作戰】金鐘國幫《RM》隊友宋智孝減肥 6大貼地減肥觀念：減肥毋須節食

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【癌症殺手】大腸鏡不需年年照　醫生揭3種排便習慣改變恐為罹癌跡象
18:04 2023/05/22
【癌症殺手】大腸鏡不需年年照　醫生揭3種排便習慣改變恐為罹癌跡象
【病患體驗】醫生親身體驗患者感受　零麻醉做胃腸鏡檢查切除瘜肉痔瘡
11:55 2021/11/13
【病患體驗】醫生親身體驗患者感受　零麻醉做胃腸鏡檢查切除瘜肉痔瘡
大腸癌｜大腸鏡檢查正常之後卻患癌？　醫生揭5大原因：紅燈警號勿輕視
17:16 2024/11/11
大腸癌｜大腸鏡檢查正常之後卻患癌？　醫生揭5大原因：紅燈警號勿輕視

你可能感興趣

【癌症殺手】大腸鏡不需年年照　醫生揭3種排便習慣改變恐為罹癌跡象
18:04 2023/05/22
【癌症殺手】大腸鏡不需年年照　醫生揭3種排便習慣改變恐為罹癌跡象
【病患體驗】醫生親身體驗患者感受　零麻醉做胃腸鏡檢查切除瘜肉痔瘡
11:55 2021/11/13
【病患體驗】醫生親身體驗患者感受　零麻醉做胃腸鏡檢查切除瘜肉痔瘡
大腸癌｜大腸鏡檢查正常之後卻患癌？　醫生揭5大原因：紅燈警號勿輕視
17:16 2024/11/11
大腸癌｜大腸鏡檢查正常之後卻患癌？　醫生揭5大原因：紅燈警號勿輕視
健康問題 網絡熱話 食用安全 歌手 綜藝節目 金鍾國 南韓 小菜

最高瀏覽

緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數