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鄧佩儀近況︱Gloria為天使綜合症慈善音樂會開金口　鄧佩儀露肩晚裝登場狀態大勇

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

回加拿大生活的鄧佩儀為慈善開金口。

【鄧佩儀 / 國際中華小姐 / 華姐冠軍】在香港出生、2000年隨家人移民加拿大的鄧佩儀（Gloria），於《2013年度國際中華小姐競選》奪冠後加入TVB。

一直默默耕耘的鄧佩儀，於2021年在劇集《換命真相》終於首當女一，可是之後她卻放棄香港事業，向TVB請假重返校園，回加拿大於UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院，修讀工商管理學士學位，以及修讀有關電影製作的課程。

【離開TVB】鄧佩儀宣布畢業留在加拿大生活　Gloria：確定自己做對了選擇

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鄧佩儀近況︱選擇留加國生活

鄧佩儀在2023年已畢業，不過選擇繼續留在當地生活，當時她在社交平台發文：「過去的1.5年多裡，回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇。最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」

雖然她已淡出香港演藝圈，但仍不時在社交平台分享生活點滴，保持與粉絲聯絡。可能回成長地生活較為習慣，而且沒有在電視台工作的壓力，從鄧佩儀在社交平台分享的照片所見，她容光煥發，精神狀態更勝以前。

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鄧佩儀近況︱為慈善大開金口

同時，鄧佩儀更有時在網上分享唱歌片，似乎對音樂興趣濃厚。

早前鄧佩儀在社交網上載日前舉行的《Angels Within Us》天使綜合症慈善音樂會溫哥華站片段，穿銀色閃亮晚裝裙的她露肩兼騷腿，狀態大勇，任表演嘉賓上台獻聲TVB劇《On Call 36小時》主題曲《連續劇》，她的好姊妹譚嘉儀留言：「嘩嘩嘩！又靚唱得又好，正！」

至於負責籌辦是次慈善音樂會的鄭俊弘，也在社交平台上載當晚照片，並留言感謝鄧佩儀，稱：：「Yaaayyy!!! Thank you so much G!! You’re the best！」

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【重返校園】TVB小花鄧佩儀停工赴UBC進修　Gloria分享英屬哥倫比亞大學靚相

天使綜合症丨鄭俊弘公開兒子病況後心情更輕鬆　何雁詩希望喚醒各界關注罕有病

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