鄧佩儀近況︱Gloria為天使綜合症慈善音樂會開金口　鄧佩儀露肩晚裝登場狀態大勇

【鄧佩儀 / 國際中華小姐 / 華姐冠軍】在香港出生、2000年隨家人移民加拿大的鄧佩儀(Gloria),於《2013年度國際中華小姐競選》奪冠後加入TVB。

一直默默耕耘的鄧佩儀,於2021年在劇集《換命真相》終於首當女一,可是之後她卻放棄香港事業,向TVB請假重返校園,回加拿大於UBC(英屬哥倫比亞大學)尚德商學院,修讀工商管理學士學位,以及修讀有關電影製作的課程。

鄧佩儀宣布畢業留在加拿大生活

鄧佩儀近況︱選擇留加國生活

鄧佩儀在2023年已畢業,不過選擇繼續留在當地生活,當時她在社交平台發文:「過去的1.5年多裡,回到家人的身邊過得很開心,現在也能夠確定自己做對了選擇。最後要跟大家說的是,畢業後我也會繼續留在加拿大。」

雖然她已淡出香港演藝圈,但仍不時在社交平台分享生活點滴,保持與粉絲聯絡。可能回成長地生活較為習慣,而且沒有在電視台工作的壓力,從鄧佩儀在社交平台分享的照片所見,她容光煥發,精神狀態更勝以前。

鄧佩儀近況︱為慈善大開金口

同時,鄧佩儀更有時在網上分享唱歌片,似乎對音樂興趣濃厚。

早前鄧佩儀在社交網上載日前舉行的《Angels Within Us》天使綜合症慈善音樂會溫哥華站片段,穿銀色閃亮晚裝裙的她露肩兼騷腿,狀態大勇,任表演嘉賓上台獻聲TVB劇《On Call 36小時》主題曲《連續劇》,她的好姊妹譚嘉儀留言:「嘩嘩嘩!又靚唱得又好,正!」

至於負責籌辦是次慈善音樂會的鄭俊弘,也在社交平台上載當晚照片,並留言感謝鄧佩儀,稱::「Yaaayyy!!! Thank you so much G!! You’re the best!」

