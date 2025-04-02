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CHIIKAWA海港城官方期間限定店　公仔+ tee+袋+衫+家品預約搶購【內附預約連結】

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

海港城開設CHIIKAWA官方期間限定店。

CHIIKAWA的氣勢如虹，早前聯乘本地首飾品牌推出金飾出現排隊人潮，的確厲害。今日首間官方期間限定店更現身於海港城，店裏除了有超過400款日本官方正版授權直送精品外，亦有多款香港首發限定商品，由公仔、服裝、袋和餐具等一網打盡，大家還不快快登上網站預約搶購。

壽司系列。

今次官方期間限定店內布21款日本經典公仔及吊飾，當中於日本非常受歡迎的公仔掛飾，包括經典表情款及限量別注版，今次將會在期間限定店再度登場。21 款經典公仔將於4月9日起，分3個階段於會場限量發售，每人每款限購1個。

毛茸茸討伐失敗系列。

此外，店內亦設3大特色打卡位，當中在海運大廈地下中庭特別打造的CHIIKAWA祈願園林，這個充滿春日氛圍的園林種了3棵祈願樹，包括吉伊卡哇、小八貓和兔兔於樹下等着粉絲到來，粉絲們只要於期間限定店消費滿$300，即可在祈願園林兌換「CHIIKAWA幸福祈願卡」一張，即場寫下美好心願。

海運大廈地下中庭特別打造的CHIIKAWA祈願園林。

CHIIKAWA香港官方期間限定店info

日期： 即日至4月27日

時間： 11am - 9pm

地點： 海港城海運大廈展覽大堂

CHIIKAWA祈願園林裝置info

日期： 即日至4月27日

時間： 11am - 9pm（最後換領時間為8：45pm)

地點： 海港城海運大廈地下中庭

壽司系列御守。

【KKday 獨家】優先預約進場

為了讓大家有更好的體驗和減省排隊時間，大家可透過KKday預約4月8日至4月14日的進場時段，或於每日之指定時間，在期間限定店現場領取。

CHIIKAWA tote bag。

KKday預約系統將於4月8日中午12時起接受登記，開放4月15日至4月21日的進場參觀名額，其後逢星期二中午12時起，開放預約未來7天後的名額。進場時段為每60分鐘一節，所有進場人士均需於憑證上的指定日期及進場時段內進場，逾期或逾時者不可進場。

預約連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/278649

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