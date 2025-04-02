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奪命車禍丨貨車失控5車相撞釀3死4傷　馬國34歲勇媽捨身護3歲女喪命

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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母愛偉大！馬來西亞近日發生一宗嚴重車禍，一輛貨車失控撞上四輛車，其中一輛私家車遭壓毀，車內6人中有3人不幸喪生，包括一位34歲的母親，她用自己的身體保護了3歲的女兒，最終讓女兒倖存。

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綜合馬來西亞媒體報道，這宗意外發生在3月30日下午4點多，地點位於加叻大道吉隆坡往東海岸方向50.7公里處。當地的消防和救援部門在下午4時55分接報後抵達現場展開救援，警方目前已介入調查事故的具體原因。

初步調查顯示，疑似失控的貨車先後追撞了四輛私家車，其中一輛私家車被擠壓，導致車體嚴重變形。這輛私家車內有6人，事故造成3人當場身亡，其餘3名乘客，包括一名33歲的男子和兩名兒童，連同肇事貨車司機均受傷送醫。

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奪命車禍丨3名罹難者来自同一家庭

據報道，3名罹難者均来自同一家庭，分別是34歲的媽媽、其29歲的弟弟以及他們61歲的媽媽。這位年輕的媽媽在生死關頭，用身體緊緊保護年僅3歲的女兒，使她奇蹟般地毫髮無傷，經醫院檢查後已出院。事故中，同車還有兩名傷者正在接受治療，分別是33歲的男子及29歲弟弟的5歲幼子。

馬來西亞電台DJ吳其棟（Dino）在其Instagram上發佈了三則限時動態，對在加叻大道車禍中喪生的表姐、表弟和姨媽表示哀悼，並希望他們安息。

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根據他的其中一則限時動態，他稱讚其表姐是最偉大、最勇敢的母親，因為她在事故中竭盡全力保護女兒，才使她得以生還。

你是最偉大的媽媽，你是最勇敢母親，你是最有力量的雯雯姐姐。你用盡全力保護女兒在這場車禍裡面。她活下來了，她真的活下來了！

隨著家屬已領回遺體並準備辦喪事，吳其棟也透過社交平台再次悼念這3名親友，「再見表姐、再見表哥、再見姨媽，我想念你們！天很美，因為去的人，沒有一個回來了。」

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