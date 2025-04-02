星二代︱大美人港姐一家手拖手去旅行　14歲仔暴風長高蛻變美少年

▲ 大美人港姐一家三口溫馨去旅行。

【李嘉欣/許晉亨/英國升學】現年54歲「大美人」李嘉欣與62歲富商許晉亨結婚17年，兒子許建彤（Jayden）已經14歲，遺傳了父母的基因愈大愈有型，早前李嘉欣就做「跟得阿媽」，疑長居英國陪兒子讀書，Jayden目前就讀英國貴族寄宿學校「威靈頓公學」（Wellington College），堪稱頂級大學搖籃。嘉欣在社交網放上兩張一家人旅行的背影照，照片所見疑似歐遊，很有可能夫婦去探仔仔。

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李嘉欣在社交網的限時動態上載一家三口的旅行照，雖然只得背影，但一個動作可見一家關係融洽，而且李嘉欣在許家地位穩固，見到她站在中間，左右手拖住仔仔及丈夫，十分溫馨。而仔仔Jayden已經長高不少，身高追平媽媽，加上遺傳了媽媽的顏值，已變蛻變成一位美少年。

英國升學︱Jayden讀英國貴族寄宿學校威靈頓公學

Jayden目前就讀英國貴族寄宿學校「威靈頓公學」（Wellington College）是英國過百年歴史的頂尖貴族寄宿學校，威靈頓公學被譽為「收生門檻高，堪稱頂級大學的搖籃」，該校學生成績出眾，在過去的五年中，有100名威靈頓公學的學生已獲牛津大學和劍橋大學的錄取通知。「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科。

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英國升學︱威靈頓公學學費

根據校網，威靈頓公學2025最新學費為寄宿生19,980英磅(約港元$200,950)，而日校生是14,610英磅(約港元$146,941)早前就有消息指李嘉欣蝕本賣過億豪宅供讀仔仔讀貴族學校。

威靈頓公學校園位於克羅索恩鎮（Crowthorne），位於英格蘭東南部，隸屬於英國十大富饒地區的伯克郡（Berkshire），同時為高中生提供A-Level及IB課程。在2023年5月的考試中，大約47%的學生總分達到40分或以上，威靈頓公學為IB的最強學術學校之一。

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英國升學｜李嘉欣兒子盡得媽媽品學兼優真傳

以會考4A畢業於傳統名校瑪利諾修院學校的李嘉欣，精通7種語言，對兒子教育及管教有一套，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀。Jayden於10歲時已在YouTube開設頻道分享遊戲心得，片中他以流利英語講解，網民觀看後都大讚發音準確又專業。

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