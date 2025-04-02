醬油推介︱澳門消委會檢測超市醬油　15款不含致病菌防腐劑安全清單

▲ 澳門消委會檢測超市醬油 15款不含致病菌防腐劑安全清單

【醬油推介／防腐劑／致病細菌／低鈉／消委會醬油】醬油能提升餸菜鹹度色澤，是日常飲食必不可少的調味料。澳門消委會對市面上的醬油進行檢測，以了解醬油的衛生情況、防腐劑及鈉含量。結果顯示15款樣本均未被檢出含有致病性細菌，衛生情況良好；防腐劑含量亦未見異常。

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澳門消委會與市政署食品安全廳合作，檢測市面上15款常見醬油。全部樣本均購自澳門當地超級市場，容量規格有600克，以及由180毫升至760毫升不等，樣本標籤聲稱產地包括中國內地、香港、台灣、新加坡及日本。

檢測項目

1. 致病菌

為了解醬油的衛生情況，澳門消委會是次檢測醬油樣本中的致病菌包括金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及蠟樣芽孢桿菌。

3種致病菌科普：

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根據市政署GL 009 DSA 2015《 即食食品微生物含量指引 》，在25毫升醬油樣本中不得檢出沙門氏菌、每毫升樣本中分別不得多於10,000個金黃色葡萄球菌菌落形成單位及100,000個蠟樣芽孢桿菌菌落形成單位。而檢測結果顯示，15款樣本未見異常，全部合格通過。

2. 防腐劑

防腐劑可防止食品腐敗變質，延長食品的保存期。常見於醬油等調味料的防腐劑例如山梨酸、苯甲酸、對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯，雖然安全性相對較高，但對食品添加劑容易有敏感反應的人士仍要特別注意，，避免因攝食不當造成急性健康影響。

根據澳門第5/2024號行政法規《食品中食品添加劑使用標準》，醬油的山梨酸及苯甲酸最大使用量均為1,000mg /kg、對羥基苯甲酸甲酯及對羥基苯甲酸乙酯的最大使用量均為250mg /kg。檢測結果顯示，15款醬油樣本全部未見異常，合格通過 。

15款不含致病菌防腐劑安全醬油清單

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攝入過多鈉質增患心血管病風險

檢測結果還顯示，15款醬油樣本的鈉含量由2.69至7.52×103mg/100g，其中鈉含量最高的樣本為7.52×103mg/100g，即每100克醬油中含有7.52克鈉。根據《中國食品標籤營養素參考值》，一位60公斤體重正常成年人每天上限攝取26.6克鈉，即尚未包括日常其他食品中所含的鈉攝入量，食用該款醬油已達參考值上限。

對此，澳門消委會指出，製造醬油的配料「食鹽」可決定醬油的鹹度，而鈉是鹽的組成部分，亦是維持人體新陳代謝的必要元素；但若烹調時不計分量用鹽及醬油，容易導致攝入過多鈉質，會增加患上心血管疾病的風險。另引述世界衛生組織（WHO）建議，一般成人每日鈉攝取量應低於2,000毫克；嬰兒、兒童、孕婦、老年人或有慢性病等人士，鈉攝取量就應該更少。因此，建議需要配合特別飲食的消費者參考，小心飲食以免攝取過多鈉對身體健康造成負擔 。

而根據本港食物安全中心資料，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。不過，若攝取過多鈉質，容易引致水腫、高血壓，世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，更有機會增加罹患胃癌的風險。

醬油選購及食用建議

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