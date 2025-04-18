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親子旅遊｜登機時空姐打招呼另有目的　觀察乘客3大狀況關乎飛機安全

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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登機時空姐打招呼另有目的，出於禮貌同時關注乘客3大狀況。

登機後，總會有空服員打招呼，不少人以為是出於禮貌，但其實另有原因。一名資深空姐於社交平台分享，空服員向乘客的問候，原來與飛機安全有關！

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親子旅遊｜空姐打招呼以測試乘客3狀況

空姐Rania在Tik Tok視頻中解釋，登機時空服員那句的問候不只是出於禮貌，其實是空服員經過訓練後，對每位乘客的一項安全檢查，以測試乘客有沒有醉酒、生病等不宜上機的情況。尤其是機上有醉酒或精神異常的乘客，可能會影響到機上秩序，危及其他乘客安全。

她亦補充，打招呼的時候，空服員已暗地裡打量乘客的身形和體質，萬一遇上突發情況，可以最短的時間找到合適的人幫忙。

相關視頻引起討論，據英國《每日郵報》報道，一名前空服員於影片留言，指空服員會先問候客人，注意他們有沒有醉酒或怪異行為等。

其他人亦有分享登機的經歷，「有一次，有位空姐向我說『你好』，我完全無視她，之後我便被要求做酒精呼氣測試，其實，我當時只是因為戴著耳機，所以無法對空服員作出回應。」

同場加映：前空姐爆7大航空秘聞

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親子旅遊｜頭頂儲物櫃不屬指定乘客 不留神易被盜竊

Instagram擁有70萬粉絲、來自阿根廷的資深空姐芭芭拉（Barbara Bacilleri）不時分享飛行貼士，她早前便表示，空服員在機上無時無刻也要保持警覺，以防出現安全危險或擾亂秩序的事件，她更提醒乘客，上機後需要提防盜賊。她指出，座位上方的儲物架並不屬於你，任何人也可以在那裡翻東西，所以當乘客睡覺或分心時，行李內的財物很容易就會被偷走而不知，落機舌才發現就已經太遲。

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