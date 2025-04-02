的士車隊｜的士車隊稱聘請人手有困難　設月薪制及額外獎金　司機月入可達$XXXXX元

▲ 的士車隊稱聘請人手有困難。

政府早前發出5個的士車隊牌照，現時有2支車隊開始試行。有試行的車隊指，聘請司機困難，現時投入服務車輛數目未達申請規模6成。

「星群的士」車隊表示，今年首3個月試運成績理想，為司機帶來更好的收入。其執行董事鄭敏怡今早（2日）在電台節目表示，過往咪錶收費平均每張單146元，而車隊訂單收入平均可達268元，比以往高出84%收入，並已為乘客提供4.4萬個行程，反映市場對車隊的士有需求，惟亦承認聘請人手有困難。

▲ 「星群的士」車隊指，聘請司機困難，現時投入服務車輛數目未達申請規模6成。（陳靜儀攝）

鄭敏怡指，司機需要花時間適應新模式，過往的司機以即時提供服務為主，而現時試行以來，有多達30%為來往機場預約的行程。根據發牌門檻，車隊需有申請規模6成數目的車輛，她坦言，現時車隊未能投入服務，主要是由於政府車隊有要求，當中未必與營運有直接關係，現時她所營運的車隊亦正逐步增加車數及司機，但認為只有一年時間籌備並不足夠。

她又指，現時不少司機對加入車隊持觀望態度，承認以現時預約形式試運，對司機無法提供足夠誘因。在現時車隊月薪制的營運模式下，司機除了營運收入外，更可額外獲得1萬元駕駛卓越獎金，估計若司機每月開工25-26日，月入可達3萬元。

▲ 「星群的士」車隊執行董事鄭敏怡（陳靜儀攝）

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在同一節目表示，司機對加入車隊反應不踴躍，因司機可能已習慣現行的模式，擔心加入車隊要受到監管並不習慣。另外，每星期的駕駛日數亦同樣影響司機加入的意欲，以及加入車隊需要繳付按金，令不少前線司機對加入車隊仍持觀望態度。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則指，現時除人手問題外，亦有車隊因購入之新的士未交付而有阻滯。他認為，現時情況是必經階段，建議政府可適時介入協助，例如多向社會介紹車隊的營運狀況、最終會如何提供服務等，並了解車隊在組班時遇到的困難，例如縮短新車落地出牌的時間、令驗車過程更順暢等，又或向未有經驗的車隊提供意見或技術支援等。

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