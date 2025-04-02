  • 23°C
香港時間：202542日 (三) 13:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

的士車隊｜的士車隊稱聘請人手有困難　設月薪制及額外獎金　司機月入可達3萬元

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「星群的士」車隊指，聘請司機困難，現時投入服務車輛數目未達申請規模6成。（陳靜儀攝）

政府早前發出5個的士車隊牌照，現時有2支車隊開始試行。有試行的車隊指，聘請司機困難，現時投入服務車輛數目未達申請規模6成。

「星群的士」車隊表示，今年首3個月試運成績理想，為司機帶來更好的收入。其執行董事鄭敏怡今早（2日）在電台節目表示，過往咪錶收費平均每張單146元，而車隊訂單收入平均可達268元，比以往高出84%收入，並已為乘客提供4.4萬個行程，反映市場對車隊的士有需求，惟亦承認聘請人手有困難。

鄭敏怡指，司機需要花時間適應新模式，過往的司機以即時提供服務為主，而現時試行以來，有多達30%為來往機場預約的行程。根據發牌門檻，車隊需有申請規模6成數目的車輛，她坦言，現時車隊未能投入服務，主要是由於政府車隊有要求，當中未必與營運有直接關係，現時她所營運的車隊亦正逐步增加車數及司機，但認為只有一年時間籌備並不足夠。

她又指，現時不少司機對加入車隊持觀望態度，承認以現時預約形式試運，對司機無法提供足夠誘因。在現時車隊月薪制的營運模式下，司機除了營運收入外，更可額外獲得1萬元駕駛卓越獎金，估計若司機每月開工25-26日，月入可達3萬元。

「星群的士」車隊執行董事鄭敏怡（陳靜儀攝）

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強在同一節目表示，司機對加入車隊反應不踴躍，因司機可能已習慣現行的模式，擔心加入車隊要受到監管並不習慣。另外，每星期的駕駛日數亦同樣影響司機加入的意欲，以及加入車隊需要繳付按金，令不少前線司機對加入車隊仍持觀望態度。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則指，現時除人手問題外，亦有車隊因購入之新的士未交付而有阻滯。他認為，現時情況是必經階段，建議政府可適時介入協助，例如多向社會介紹車隊的營運狀況、最終會如何提供服務等，並了解車隊在組班時遇到的困難，例如縮短新車落地出牌的時間、令驗車過程更順暢等，又或向未有經驗的車隊提供意見或技術支援等。

點擊圖片放大
+4
+3

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

網絡熱話 的士 司機 機場 運輸 陳恒鑌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數