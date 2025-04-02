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名人離世｜《蝙蝠俠》韋基馬肺炎離世終年65歲　罹喉癌失聲一度喪志　靠AI重新說話

焦點追蹤

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【喉癌／Val Kilmer/蝙蝠俠】美國男星Val Kilmer今日（2日）離世，死訊由女兒Mercedes Kilmer公佈，終年65歲。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

據《紐約時報》報道，美國男星Val Kilmer離世，終年65歲。據悉，其女兒Mercedes Kilmer指父親於昨日在洛杉磯因肺炎離世。

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美國男星Val Kilmer在2014年證實罹患喉癌，需要切除喉嚨從此失聲。3年後，他透露已康復，但接受氣管造口術協助他說話，他亦不避諱以嘶啞的聲線接受傳媒訪問。他透露，確診前他摸到頸部有異物，但當時未有留意。最終求醫確診，他一度迴避媒體的追問，陷進人生低谷。

儘管現在說話很困難，但我更想說出自己更多的故事。

他曾出演不少著名電影，如《壯志凌雲》、《新蝙蝠俠─不敗之謎》等。多年來Val Kilmer都被業界視為不受歡迎人物，曾經合作過的導演及演員都直指他是怪人，後來因為婚姻失敗而患上情緒病，加上身形發福而令形象插水，幾年前更患上喉癌，事業與生活都走到谷底。

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2021年Val Kilmer兒子為父親執導紀錄片《VAL》，他當時於紀錄片中要靠儀器協助說話。他憶述患癌心路歷程，坦言起初不想治療，但因為不想家人失望，才決定做手術、接受化療和放療。但術後後遺症隨即而來，切除喉嚨後從此無法說話，也不能吃正常的食物，只能將不同的流質食物混合後，透過餵食管送進體內。他坦言會懷念食物的味道，患癌後只能藉由觀看美食節目懷念過去品嘗食物的美好。

我現在的聲音就像喉嚨卡了一隻野牛，也像馬龍白蘭度猛灌好幾瓶酒之後說話的聲音。

Val Kilmer因為切除喉嚨後無法說話，後來和Sonantic科技公司合作，利用AI人工智慧重建聲線。AI演算法在大量的資料影片中建立聲音模組，並由電腦模擬出他的嗓音，近似度超過9成，好讓他可以繼續用聲音演出，將來也能運用在日常生活裡，進行無礙溝通。Val Kilmer亦因此順利回歸《捍衛戰士2》演出。

頭頸癌｜喉癌成因

據本港癌症基金會資料顯示，喉癌確實的起因至今未明，研究的工作仍在繼續進行，希望能找出原因。不過調查發現，大量吸煙和喝酒的人患上喉癌的機會較大。喉癌患者主要是中年人和老年人，男人較女人更易患上喉癌。一如其他的癌症，喉癌是不會傳染的.

頭頸癌｜喉癌症狀

  • 喉癌多數在聲帶發病。病發初期通常聲音變得沙啞，這是喉癌最主要和最常見的初期病徵，因為即使是一粒細小的腫瘤也能造成兩條聲帶
  • 無法會合和震動。你的聲音如果超過6個星期持續沙啞，就應該向耳鼻喉專家求診。
  • 喉癌也可能在其他部位病發，但這種情況比較罕見。在這種情況下，最初出現的病徵可能不是聲音沙啞，而是聲調轉變、喉部和頸部出現
  • 硬塊或吞嚥時感到痛苦。也有會人感覺持續耳痛或呼吸困難。若發覺以上任何一種徵狀速求醫。

頭頸癌｜口腔和咽喉癌10大常見徵狀

台灣耳鼻喉科主診醫生許嘉方曾指出，口咽癌腫瘤通常長於口腔後側位置，由於早期症狀不明顯，患者一般難以察覺，直至後期普遍會出現喉嚨疼痛、吞嚥困難、痰帶有血絲等病癥，發現時往往已錯過黃金治療期。根據香港癌症基金會資料，口腔或咽喉癌的徵狀視乎癌症發生的地方，而最常見的徵狀包括：

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資料來源：癌症基金會

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