高齡產婦｜66歲女子自然受孕產子成10孩媽　孩子年齡跨度極大相差逾40歲

▲ 德國一名66歲女子日前誕下她的第10個孩子，創下生育奇蹟。

【高齡產婦/懷孕/產子】德國一名66歲女子日前自然受孕，誕下其第10個孩子，創下醫學奇蹟；更令人稱奇的是，她有8個孩子都是在53歲以後所生，且堅稱自己從未做過試管嬰兒，所有孩子均為自然受孕。

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綜合《Bild》、《時人》、《Today.com》等外媒報道，現年66歲的Alexandra Hildebrandt是柏林圍牆博物館館長，她於3月19日在柏林的一間醫院透過剖腹產手術誕下一個重3.55公斤（約7.8磅）的健康男嬰，並為他起名叫Philipp，這是她誕下的第10個孩子。

據報，Alexandra的10個孩子之間年齡跨度極大，大女兒Svetlana現年46歲，九女兒Katharina則年僅2歲，10個孩子中還包括一對12歲的雙胞胎。而連同Philipp在內，有8個孩子都是她在53歲以後所生。

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Alexandra在接受當地媒體訪問時透露，自己從未使用過避孕措施，並一直保持著健康的生活方式；除了不煙不酒外，她亦十分注重飲食，且有定期游泳1小時、散步2小時的習慣。此外，她堅稱自己沒有接受過試管嬰兒技術（IVF）。被問到身邊的朋友及家人對她高齡產子的看法時，Alexandra就表示自己獲得的都是「正向的反饋」。

為Alexandra進行剖腹產手術的婦產科醫生Wolfgang Henrich表示，他自90年代以來大約接診過十幾位年齡超過50歲的產婦，類似的高齡生育案例雖然較罕見，卻也並非聞所未聞。不過他就補充，Alexandra作為曾多次剖腹產的女性，罹患高血壓、心血管疾病和早產等相關併發症的風險會更高，所幸此次分娩雖未出現嚴重併發症。

此外，也有生殖專家對於Alexandra自然受孕的說法表示懷疑，表示66歲的高齡女性在沒有醫療干預下自然懷孕的可能性「非常低」，並指出隨著產婦年齡的增長，患上妊娠糖尿病和早產的風險會顯著增加，嬰兒出現染色體異常的風險也會隨之增加。

雖然66歲產子已可謂是奇蹟，但報道就指出，Alexandra並非全球有史以來最年長的產婦。2023年，70歲的烏干達女子Safina Namukwaya透過試管嬰兒技術生下一對雙胞胎，為這一項紀錄的保持者。

更多相關報道：高齡產婦｜高齡懷孕合併高血壓 60歲婦剖腹順利誕下男嬰

高齡產婦｜高齡懷孕3大風險

中醫婦科博士高鎮濤曾在其Facebook專頁分享高齡懷孕3大風險：

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高齡產婦｜高齡孕婦4大生育貼士

據香港家庭計劃指導會資料所示，35歲或以上懷孕的女性算是高齡孕婦。35歲後的女性生育能力開始漸漸下降。隨著年紀越大，懷孕對孕婦和胎兒的風險越高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期糖尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

不過，35歲前只是醫學上建議的一段較理想的生育時期，並不代表超過此年齡後不適宜生育。現代的醫學科技先進，日常中不乏高齡生產的成功例子，高齡孕婦可留意以下4大相關事項可幫助懷孕及生產過程更順利：

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