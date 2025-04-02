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名模媽媽｜樂基兒2度失婚攜兒子移居峇里疑覓第3春　「女星殺手」新歡曾被指一腳踏兩船

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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樂基兒近照看來春風滿面，莫非真的覓得第三春？（IG圖片）

【樂基兒/新戀情】黎明名模前妻樂基兒（Gaile）2022年與第二任老公離婚，成為單親媽媽的Gaile與兒子移居峇里島生活，只是間中回港出席活動。不過Gaile原來不愁寂寞，最近被周刊踢爆疑似已覓得第三春，秘戀「女星殺手」潘啓翀！

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名模媽媽樂基兒｜Gaile二度失婚後攜子移居峇里

44歲的Gaile經歷兩段婚姻，第一任丈夫是天王黎明，第二任則是食品大亨Ian，並為Ian誕下一子Hunter，可惜婚姻只維持5年，再度失婚的Gaile遠走印尼峇里島做靜修導師，並安排Hunter轉到當地讀國際學校Canggu Community School，而且主力在峇里湊仔，間中才回港工作。

據知，Gaile雖兩度失婚兼育有一子，但仍相當有吸引力，日前她回港出席好友劉晨芝新節目的活動，參與派對後便急急離場與一男子到酒店「蜜」會。原來該男子正是有「女星殺手」之稱的潘啓翀（Derek），Derek外形似呂良偉，早年曾留學美國及做生意，與很多女星傳過緋聞，可謂情史多籮籮。

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名模媽媽樂基兒｜單親媽媽Gaile被傳秘戀「女星殺手」

Derek現年49歲，早年畢業於美國南加州大學，並修讀工商管理學系，他曾與友人合資經營汽車零件生意，亦做過廣告公司任職市場推廣總監、金融業，以及有傳曾從事澳門賭場相關工作。據悉由於他活躍於名人圈子，而且口甜舌滑，因而桃花不絕，更跟李彩華李施嬅、李蕙敏、王秀琳和譚凱琪等女星傳過緋聞。

名模媽媽樂基兒｜「女星殺手」曾被指一腳踏兩船

當中最為人熟悉的緋聞是，Derek曾被指一腳踏兩船，背著早年女朋友李彩華搭上李施嬅，加上不改喜愛夜蒲習慣，終令李彩華忍痛分手。亦有指他們當年涉及金錢問題而分手，有傳因Derek從事澳門賭場相關工作時，因被客人走數，曾向李彩華以周轉不靈為由求助被拒，結果反目收場。

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名模媽媽樂基兒｜兩人被指3個月前參加派對邂逅

如今Gaile被拍得派對未完結已急急離場，並登上由Derek安排的七人車到酒店「蜜」會，因而令緋聞甚囂塵上。據知Gaile於3個月前參加派對邂逅Derek，在對方力追下終被打動芳心，更不時結伴出席好友的私人聚會，戀情在名人圈已是公開的秘密。

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