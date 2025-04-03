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AMEN法國香氛+雕刻首次登港　與畢加索孫女合作推大師生前最愛香味

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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來自法國的AMEN推出與PICASSO的聯名合作系列，當中有大師生前最喜歡的茉莉花香味蠟燭。

現正在M+舉行的《畢加索──與亞洲對話》展覽舉行得如火如荼，但原來家品都一樣離不開這位已故藝壇大師，來自法國的AMEN就找上這位藝術巨匠助一臂之力，今天正式在香港登陸。

對不少時尚人士來說，由日本時裝大師川久保玲於全球不同城市如銀座或倫敦開設的Dover Street Market（DSM），那裏所引入的品牌和產品是流行指標，Amen也不例外，得到巴黎的DSM給與光環，即時薄有名氣。

AMEN的創辦人Rodrigo Garcia Alvarez將蠟燭和雕塑混為一談，為本是乏味的香氛蠟燭市場打開另一片天空。

與此同時，亦得到已故藝術巨匠畢加索孫女Diana W. Picasso首肯，將畢加索於1936年寫給 Marie Thereze 的一封情書，信內表達了他對茉莉花香氣的喜愛，促成了AMEN X PICASSO的聯名合作，將繪畫與香氣來個互相結合。

誠然，筆者認為這次合作帶點噱頭，目的當然是為打入大眾市場而設，畢竟AMEN的「初心」又豈止在蠟燭瓶上貼上畢架索的畫作那麼簡單﹗

Amen Philo雕塑和Amen Luz蠟燭。（雕塑$22,000、蠟燭$2,400）

由南法格拉斯開始

AMEN的故事由Rodrigo Garcia Alvarez的祖國法國開始，他於2020年於巴黎創立品牌，一開始他想生產100%純淨天然和可永續性的蠟燭，幸運地找到有著「香水之都」美譽的法國格拉斯，於當地家庭以人手傳統法國技藝製造蠟燭，對於AMEN與其他品牌香氛蠟燭的分別。

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Rodrigo說：「我對香調的要求是純淨，整體上主將芳香療法，為家居環境帶來平衡、甚至會透過探訪世界各地的瑜伽大師一起合作，以極簡主義美學結合工藝，為7個脈輪創造了7種香調與身體和諧互動，實現身體、思想和靈魂的平衡。（脈輪是身體的能量中心，主要有7個輪位，分布於身體不同地方，它們各自的振動頻率，可反映出一個人的個性、生理和心靈等狀況等。」說法非常玄妙﹗但無論如何，當雕塑遇上香氛蠟燭這一著，卻是為大家帶來不一樣的香氛蠟燭。

產品查詢：Kapok（2549 9254）

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