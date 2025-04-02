DSE2025｜DSE數學最後一星期備戰攻略 必睇名師重點溫書計劃+分享心得
發布時間： 2 小時前
【DSE2025數學科最後備戰】2025年DSE數學公開試4月7日開考，各位考生應擬定計劃溫書，針對性地鞏固弱點，開考前為考生針對卷一與卷二，分享「DSE 數學最後一星期備戰計劃」，幫助考生在有限時間內提升溫習效率！
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數學科考試除要重點訓練Circle Geometry（圓形幾何）、Plane Geometry（平面幾何）、Mensuration（幾何測量）等，在考試最後一星期可根據個人情況擬定溫習重點，可參與以下重點：
DSE2025數學科｜倒數第7天「錯題整理與四心重溫」
|重溫內容：
|練習建議：
DSE2025數學科｜倒數第6天「加強 Plane Geometry」Paper 2 訓練
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DSE2025數學科｜倒數第5天「Shaded Area（陰影面積）」與比例題
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同場加映：營養師推介20款減壓食物
DSE2025數學科｜倒數第4天「3D Trigonometry（立體三角學）」訓練
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DSE2025數學科｜倒數第3天「專注 Section B 與偏門題目」
|重溫內容：
DSE2025數學科｜倒數第2天「整體總結與模擬訓練」
|練習建議：
DSE2025數學科｜倒數1天「錯題回顧與充分休息」
|重溫內容：
|最後一天，集中時間回顧錯題簿，將過去半年內做錯的題目回顧一次
|行動建議：
|在考試前一晚，預留充足睡眠時間，令自己在保持最佳狀態完成考試
細節是關鍵，努力有回報。無論剩下多少時間，只要堅持努力，總會看到回報。祝各位考生在 2025 年的 DSE 數學公開試中考到心目中理想的成績！
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撰文 : HY Lau 超研教育數學課程總監