DSE2025｜DSE數學最後一星期備戰攻略　必睇名師重點溫書計劃+分享心得

▲ DSE數學最後一星期備戰攻略，必睇名師溫書計劃分享心得。

【DSE2025數學科最後備戰】2025年DSE數學公開試4月7日開考，各位考生應擬定計劃溫書，針對性地鞏固弱點，開考前為考生針對卷一與卷二，分享「DSE 數學最後一星期備戰計劃」，幫助考生在有限時間內提升溫習效率！

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數學科考試除要重點訓練Circle Geometry（圓形幾何）、Plane Geometry（平面幾何）、Mensuration（幾何測量）等，在考試最後一星期可根據個人情況擬定溫習重點，可參與以下重點：

DSE2025數學科｜倒數第7天「錯題整理與四心重溫」

重溫內容： 翻看自己的錯題簿，將過去的錯誤重新做一次，確保同類型的題目不再失分。

背熟四心（內心、外心、垂心、形心）的特性，並測試自己能否從任意三點中找出四心的位置。 練習建議： 完成進制、Polar Coodinates極座標與 Error（誤差） 題目的多項選擇題，提升這些常見範疇的應試能力。

▲ 2025年DSE數學公開試4月7日開考，各位考生應擬定計劃溫書，針對性地鞏固弱點。（香港經濟日報資料圖片）

DSE2025數學科｜倒數第6天「加強 Plane Geometry」Paper 2 訓練

重溫內容： 針對全等與相似三角形的題目進行訓練，特別是多項選擇題（MC）與Paper 1的相關題型。

溫習 Marking Scheme，了解Marker如何給分，特別注意我們常忽略的「關鍵步驟」。 練習建議： 計時完成一份Paper 2，模擬實際考試情況。

DSE2025數學科｜倒數第5天「Shaded Area（陰影面積）」與比例題

重溫內容： 熟練掌握Sector面積（扇形面積）與面積比例計算的題目，特別是需要結合長度與面積的問題。

回顧ASGS（等差、等比數列）題目，特別是近10年DSE的長題（LQ）。 練習建議： 完成所有近10年ASGS題目，確保相關題型不再失分。

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DSE2025數學科｜倒數第4天「3D Trigonometry（立體三角學）」訓練

重溫內容： 熟練掌握線與平面夾角題目，訓練如何不同情況的處理方法 練習建議： 理解每一題的解法與背後邏輯，如果有Training Set，可集中檢視相關題目，並針對2009、2015、2017 年的題目進行重做

DSE2025數學科｜倒數第3天「專注 Section B 與偏門題目」

重溫內容： 集中時間處理多項選擇題（MC）的Section B

如果曾經做過偏門題目或特別的模擬題，今日可以拿出來重溫

▲ DSE數學公開試4月7日開考，各位考生應擬定計劃溫書，針對性地鞏固弱點。（香港經濟日報資料圖片）

DSE2025數學科｜倒數第2天「整體總結與模擬訓練」

練習建議： 計時模擬完成一份2023年DSE數學試卷，完整模擬實考情況，並即時檢討錯題。

檢查計算機的設定正確，確保在考場上能夠順利操作計算機

DSE2025數學科｜倒數1天「錯題回顧與充分休息」

重溫內容： 最後一天，集中時間回顧錯題簿，將過去半年內做錯的題目回顧一次 行動建議： 在考試前一晚，預留充足睡眠時間，令自己在保持最佳狀態完成考試

▲ 超研教育數學課程總監HY Lau。

細節是關鍵，努力有回報。無論剩下多少時間，只要堅持努力，總會看到回報。祝各位考生在 2025 年的 DSE 數學公開試中考到心目中理想的成績！

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