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凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【樂基兒/潘启翀/凍齡】現年44歲的名模樂基兒(Gaile) 過去曾先後與天王黎明及食品商人朱智豪(Ian) 結婚，惜兩段婚姻最終離婚收場。與第2任前夫育有一子的Gaile，她近日被爆疑有新戀情，而男方有女星殺手之稱。樂基兒雖誕子但外表凍齡似，即看她公開6招名模凍齡術。

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自經歷2次失婚的Gaile似乎對新戀情相當低調，她早前出席好友劉晨芝製作的英語真人騷節目《瘋狂名人社交》慶祝活動時，面對傳媒問起感情生活，儘管她當時表示因經常飛來飛去，故「未ready展開新戀情」。言猶在耳，她卻被傳媒影到未待派對結束，已離場登上由潘啓翀安排的七人車到酒店相聚。

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對於2人的相識，據了解，樂基兒是於3個月前一個派對上與潘啟翀邂逅，男方見到索爆的樂基兒時，立即一見鍾情，並展開猛烈追求，最終成功打動女方，2人更愈愛愈痴纏，雙方戀情亦早已在是公開秘密。

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現年49歲的潘啟翀過去情史甚為豐富，身為金融才俊的他過去亦曾傳出與不少女星交往，緋聞女友清單包括李彩華、李蕙敏、王秀琳、譚凱琪以及2020年落選港姐賴琦媛。潘啟翀與李彩華傳出戀情時，又爆出劈腿李施嬅及因財失義，因此被女方狠飛。

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公開6招名模凍齡術

現年44歲的樂基兒，即使已為人母，但向來喜歡瑜伽及運動的她身上幾乎零贅肉，而且臉上皮膚依然相當細嫩，驟眼看上去，根本與少女無異。事實上，樂基兒過去亦於多個訪問，大方分享了簡單6招的凍齡術。

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  • 減少化妝、只塗防曬乳 : 樂基兒曾示不用工作時，都會儘量素顏，讓皮膚休息。而在一般情況時，她亦甚少使用粉底液，即便是拍攝工作，她都只塗防曬霜或乳霜，然後掃上碎粉。
  • 早上必吃乳酪 : 樂基認為未經加工的天然乳酪，含有豐富的可吸收脂肪和蛋白質，可以提升飽腹感，並提升身體的基礎代謝率，減少腸道積聚毒素和脂肪，以助維持健康美好身材。
  • 熱愛水上運動、做瑜伽 : 樂基兒水上運動及瑜伽需要用身體眾多肌肉，可令身體線條更結實及優美。
  • 冰水敷面收毛孔 :樂基兒每日都會以冰水浸面，以收縮毛孔。她還補充，有時會浸冰池，並維持浸面的習慣已有數個月。
  • 自製紓敏面膜 : 會自製面膜的樂基兒指自己屬敏感肌，因此會用嬰兒專用毛巾潔面，以軟化和去除面上角質，再厚塗醫生處方的防敏藥膏，並加上面膜紙敷約15分鐘。而在敷面期間，她亦會運用乾淨和冰凍的汽水罐，於面膜紙上滾動。她認為這樣做後，翌日早上不但肌膚得以紓緩，而且有助消除水腫。
  • 獨家髮膜製法 :樂基兒會將橄欖油和麵粉，以四比一的比例混合，並塗在頭髮上敷約20至30分鐘，以提升頭髮的光澤。

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