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寵物友善政策｜漁農署已完成ISO寵物晶片可成行研究　議員倡盡快放寬寵物入食肆

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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環境及生態局副局長黃淑嫻指，政府在檢視能否放寬寵物狗進入食肆的限制時，需考慮不同的因素。（碳中和及可持續發展委員會相片）

隨著飼養寵物在本港漸趨普遍，有立法會議員關注現行法例窒礙香港寵物產業的發展潛力，認為本港寵物友善政策仍有很大的優化空間，包括放寬攜帶狗隻進入食肆安排。

立法會議員陳曼琪今日（2日）在立法會口頭質詢表示，要求政府交代會否制訂寵物友善食肆發牌制度及配套保險方案、試行開放户外用餐區讓寵物進入，以及按食肆面積、室內外空間或犬型實施分級准入制度；以及詢問有關ISO格式寵物晶片的工作的進度。

環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，除導盲犬外，不得將狗隻帶進任何食物業處所的規定，實施至今已近30年，惟社會上仍存有不同意見，食環署亦不時接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴，就寵物狗進入餐廳表示關注。

政府在檢視能否放寬寵物狗進入食肆的限制時，需考慮不同的因素，包括公眾衞生、食肆營運環境，以及社會的接受程度等。當局正與食環署就其他地區的做法和經驗作調研，審慎研究有否空間放寬相關限制。

民建聯陳克勤認為，政府在寵物進入食肆安排上沒有太大進展，提到當局於一年前已應允會就此作檢討，並在今年作出交代，惟至今仍在研究中。

黃淑嫻重申，社會對於狗隻是否可進入食肆持不同意見，對於這個做法接受程度不一，又稱明白社會文化會隨時代改變，同時要保障公眾衞生的考慮，強調會盡快完成研究及適時作出跟進。

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漁農署已完成ISO寵物晶片可行性研究　今年第二季諮詢立法會事務委員會

為有效預防和控制狂犬病在本港傳播，漁護署現時規定所有超過5個月大的狗隻須接種狂犬病疫苗、並植入AVID格式的微型晶片，作為已接種狂犬病疫苗的證明及領牌。每個晶片帶有獨一的識別號碼，用以識別寵物的身分，如狗隻意外走失，晶片亦可協助畜養人尋回狗隻。

黃淑嫻在會議上確認，漁護署已完成可行性研究，並建議可在現有AVID晶片的基礎上引入ISO晶片。署方已就此建議諮詢相關持份者意見，包括持牌動物售賣商、動物福利組織、寵物運輸代理、獸醫診所及動物相關組織等，業界普遍支持有關建議。政府預計於今年第二季就此建議，諮詢相關立法會事務委員會，如獲得委員會支持，政府將適時向立法會提交相關附屬法例的修訂建議。

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