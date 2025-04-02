DSE2025｜中文科閱讀卷援引內地作家新作　台灣作家散文抒發人生感悟

▲ 文憑試的主科筆試今日開考，打頭陣的是中文科。（資料圖片）

文憑試的主科筆試今日（2日）開考，打頭陣的是中文科。卷一閱讀的白話文閱讀篇章共有兩篇，包括內地作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》，以及台灣作家柯裕棻《比正路還長的巷子》。文言部分的閱讀篇章則選取《資治通鑑》和《滹南遺老集》有關唐朝安史之亂的部分。

今年的卷一乙部白話文部分設有兩則篇章，第一篇是節錄自內地女作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》。篇章是2023年的散文集《主人公：蔣方舟重返文學群星閃耀時》的序言，講述「我」對閱讀了小說的感悟。第二篇台灣女作家柯裕棻的散文《比正路還長的巷子》，作者講述「我」走過在城市、鄉郊和城郊小巷時的感受和觀察，並借小巷抒發對人生的感悟，形容「又驚奇又迷惘的歧路感，多麼像人生啊。」

至於文言部分，試卷罕有地設有序言，交代兩則文言選段的背景，指首則記述安史之亂時張巡、許遠守雎陽城，第二則為後世對二人評價。首則選段取自司馬光的《資治通鑑》，記述張巡、許遠為了死守雎陽城，阻擋安史聯軍的攻勢，即使糧草斷絕，不惜食紙、食老鼠、雀維生，最後更食人維持生命。

第二則取自金朝學者王若虛的《滹南遺老集》，選段以對話形式，反駁支持張巡、許遠為守城而食人的意見。文章認為不能以成大事不拘小節的理由，支持二人食人的行為，認為「可就則走，不可則戰」，即使戰敗雎陽失陷，亦已盡了為人臣下的責任。

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