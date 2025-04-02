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政府隧道收費｜隧道費檢討料今年內完成　陳美寶：全盤考慮四大原則

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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隧道費檢討料今年內完成。

《財政預算案》宣布，由於政府投入龐大資金興建主要隧道及幹道基建，為體現「用者自付」原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。有立法會議員關注各政府隧道及主幹道收費的相關時間表及詳情。

運輸及物流局局長陳美寶書面回覆質詢時表示，運輸署正進行隧道費檢討工作，預計今年內完成，並諮詢立法會交通事務委員會。在釐定各政府隧道及主幹道的收費水平時，將全盤考慮四大原則，包括交通管理需要、「用者自付」、公交優先，以及效率優先，同時亦會考慮公眾可負擔程度以及當時社會環境等因素。在「收回成本」的基礎上，如收費未足以有效管理交通，便需考慮調整收費。

相較一般在地面上興建的道路，隧道的管理和營運涉及較高的費用和較多的資源投放，例如需長時間運作通風和照明系統、涉及較複雜的結構檢查和維修，並需聘請營辦商負責管理。

運輸及物流局局長陳美寶表示，運輸署正進行隧道費檢討工作，預計今年內完成。（資料圖片）

她指出，各條隧道及主幹道的具體情況不同，例如地理位置、服務對象、交通管理需要，政府需權衡各個原則，以制訂一個合適的收費，例如香港仔隧道和城門隧道於2023-24年度，分別出現1,600萬元和5,200萬元營運赤字，而該兩條隧道的收費水平34年以來未有調整。

運輸署會持續密切監察各隧道的交通情況和車流變化，以評估不同收費模式下的交通管理效果。

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