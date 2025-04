親子餐廳｜全港首間SHO CHAN主題café山下菓子登場　燦子及小琪以破天荒鬼馬造型現身

▲ 燦子真的很可愛,大家會去餐廳探她嗎?

【主題限定店/SHO-CHAN/燦子】日本插畫師Akirambow筆下的人氣表情包貼圖角色SHO-CHAN燦子,憑一系列搞笑生活貼圖俘獲無數粉絲。燦子再搞新意思,殺入飲食界,由4月2日至5月30日夥拍山下菓子Kingsley Café & Meal於旺角T.O.P This is Our Place開設全港首間SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】!

SHO-CHAN燦子及CHI-CHAN小琪會破天荒以日本正式授權的全新獨家廚師及女僕造型登場,為大家帶來連場味覺與視覺的雙重盛宴,陪伴大家邊食邊打卡邊拎走限定精品。除了用餐體驗,山下菓子更準備了抽閃卡及襟章盲袋體驗,以及SHO-CHAN燦子の日常獨家期間限定產品,由公仔、盲盒、服飾到家品小物任你選擇,實行每一天都由SHO-CHAN燦子全天候陪伴左右!

燦子主題餐廳|獨家燦子一家人廚師及女僕造型可愛登場

山下菓子貫徹SHO-CHAN燦子一家活力和幽默感的個性,甫踏入主題Café的大門,SHO-CHAN燦子已換上廚師及女僕服等待各位,他一家人包括妹妹CHI-CHAN小琪、爸爸及好友KUMA酷瑪亦已可愛度爆燈的廚師及女僕造型獨家登場,其爆笑及吃貨的表情,絕對能令你食欲大增,享受他們為你準備的餐飲同時,亦可與SHO-CHAN燦子一家拍下快樂時刻。

燦子主題餐廳|50款主題餐飲 獨家造型推視覺與味覺饗宴

是次期間限定店以SHO-CHAN燦子幽默、搞笑、可愛及新奇好玩的元素帶來逾50款主食、飲品及甜點,不僅是視覺和味覺的饗宴,絕對可滿足年紀層極廣的SHO-CHAN燦子粉絲。

主食及輕食方面,為大家帶來小食拼盤、丼飯、漢堡、意粉及薄餅5大類別,當中不可錯過的是日本國民美食 — 蛋包飯:當中推介全新推出慢煮A4和牛咖哩蛋包飯、燦子吉列豬扒咖喱飯、小琪唐揚炸雞明太子忌廉芝士蛋飯及唐揚炸雞酷瑪咖喱飯採用皮脆肉嫩多汁的吉列豬及炸雞、鮮嫩多汁的和牛,配上日本直送雞蛋、咖哩及明太子的秘製醬汁。另一 SHO-CHANの廚房秘密新品慢煮豬軟骨丼,豬軟骨以秘製醬汁數小時慢煮,肉質軟腍,入口即溶。

鍾情多重享受的話,必點漢堡配薯條,除有雞扒、吉列豬及和風3款口味滿足口腹之餘,更可大飽眼福兼滿足打卡慾望,拍下可愛的SHO-CHAN 燦子坐在美味的漢堡上,配上角色薯條盒,另配手指餅乾,增添餐點的可愛和趣味性。

美食以外,更有多款可享受視覺的可愛感及舌尖滿足感的特飲,重點推介藍柑桔益力多、酷瑪朱古力歐蕾及檸檬梳打加爆炸糖。完美的一餐又怎少得賣相精緻兼甜度入心的特色甜點!特別準備了又好玩又好味的SHO-CHAN 燦子創意焦糖布丁,粉絲們可親手為SHO-CHAN燦子加上糖漿製作獨個人特色的SHO-CHAN燦子、SHO-CHAN燦子夢幻彩虹新地及幸福滿載Pancake,每款配上SHO-CHAN燦子或家人的趣緻造型,邊打卡邊品嚐絕無難度。

燦子主題餐廳|全新餐單包含限定贈品、盲抽小物及曲奇

SHO-CHAN燦子搞笑表情時常帶給大家快樂,為讓大家時刻記起與SHO-CHAN燦子的快樂時刻,山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】推出多款SHO-CHAN燦子廚師造型限定贈品隨食品或飲品附送。其中點選小食拼盤附送小食木盤、丼飯附送陶瓷碗、熱飲附送陶瓷杯、凍飲附送掛飾,至於單點Pizza及意粉則附送盲盒曲奇,有機會抽中你最喜歡的主角或表情包!

除了限定贈品,山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】推出一套6款的限定襟章,當中包括SHO-CHAN燦子、妹妹CHI-CHAN小琪、爸爸及KUMA酷瑪等造型,顧客憑單一消費滿$200(加一前),即可隨機獲得限定襟章1個,消費滿$400可獲得2個,如此類推。

燦子主題餐廳|SHO-CHAN燦子獨家限定產品

山下菓子滿足一眾SHO-CHAN燦子忠粉愛打卡及口腹之慾之餘,更貼心準備了獨家限定產品,由T恤、短襪、購物袋、薄毯、保溫壺、餐墊等實用衣飾家品,以至盲盒、公仔、立牌及打氣咭等小物,應有盡有,不但展現SHO-CHAN燦子、CHI-CHAN小琪及KUMA 酷瑪的可愛形象,更結合日常生活的不同場景,每天陪伴住左右,感覺份外親切窩心。

此外,店內還為各位粉絲們準備了小驚喜,推出全新2套不同主題的山下菓子 x SHO-CHAN燦子打氣卡,全套共14款限量版打氣咭,當中包括隱藏版。粉絲只要以$10 兌換1個代幣,即可抽1次。山下菓子會員更可專享兌換優惠,凡兌換$50代幣即可額外送1個代幣。

SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】詳情:

日期:4月2日至5月30日

營業時間:下午12時15分至晚上9時30分(最後入座時間:7時40分入座)

地址:旺角彌敦道700號T.O.P商場3樓314-315號舖

查詢與訂座:6222 9654

網上預訂:山下菓子網頁

