香港電台｜議員質疑港台與政府新聞處職能有重疊　丘應樺：兩部門合併未必是最有效開源節流方法

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（梁偉榮攝）

有意見認為，香港電台與政府新聞處均屬官方的傳媒機構，職能上有所重疊。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港台及新聞處雖然同為政府部門，同樣負責發放政府資訊的責任，但港台作為公共廣播機構、新聞處主責政府公共關係，職能上並沒有重疊。

丘應樺今日在立法會回應有關香港電台與政府新聞處的職能的口頭質詢時指香港電台作為政府部門及香港唯一的公共廣播機構，貫徹落實《香港電台約章》下的使命，包括增加市民對一國兩制的認識；政府新聞處則負責政府的公共關係及新聞發佈，擔當政府跟電視、電台等大眾傳播媒體間的橋樑。

丘應樺：合併或令公眾混淆兩者角色 帶來反效果

在人員編制方面，丘應樺指，在2024至2025年度，港台及新聞處人手的編制上限分別為762及451個職位，港台大部分公務員職位屬節目主任職系，而新聞處的公務員職位大多屬政府新聞主任職系，兩個職系所涉及的工作性質，技能及經驗方面要求不相同，因此將兩個運作上不相同的部門合併未必是最有效開源節流的方法。

丘續指，無論合併的落實方法是由新聞處處長同時管理新聞處及港台，或由廣播處長同時掌管港台和新聞處，合併後的部門首長都難以兼顧兩個使命、服務範疇及運作模式等截然不同的部門的工作。相反，合併可能令公眾混淆港台作為公共廣播機構與新聞處宣傳政府的公關角色，反而可能為政府整體的公關工作帶來反效果。

葉劉不滿新聞處、港台未有深層次改革 指港台訪問多冗員

新民黨議員葉劉淑儀認為即使兩個部門有不同職級，合併「完全唔係問題」，最重要是大家的工作目標，都是講好香港故事。她指多年來，該兩個部門都沒有深層次的改革，提到國家現時十分重視深化對外交流合作，亦希望香港幫忙內聯外通，「點解新聞處不基於中央的指示，深刻改變它的政策，及重新考慮如何善用人手，用多點AI來減省人手。」

葉劉更斥港台有大量冗員，「根據我個人經驗，每次港台訪問我有大量冗員，其他電視台就一個人揸咪，一個人打燈光。港台則4個，甚至8個人來做訪問，甚至做了訪問很久都不播出，有過時之嫌。」

丘應樺回應指港台已有使用AI做新聞節目以減省開支，有一個階段過渡，正朝著該方向進發。對於兩個部門人員是否有配合空間，他指新聞處積極配合做好相關方面工作，會跟相關政策局再作商討。

管浩鳴倡將兩個部門歸納同一政策局管理

選委界議員管浩鳴指港台屬商經局，裏面有8個首長級職位，而新聞處屬民青局，有12個首長級職位，他問到兩個部門都是做宣傳及廣播工作，有否可能歸納在同一局下管轄，令首長級官員縮減。丘應樺指會再作研究，並向特首報告，再向有否整合的空間。

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