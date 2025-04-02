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大腸癌｜確診前只現1個症狀誤當便秘　7孩爸爸患末期大腸癌暴瘦77磅

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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【大腸癌徵兆／便秘／黃疸／肝衰竭】身體有任何不適要小心！英國一名46歲男子去年夏季初，身體開始出現一個症狀，醫生當時認為可能是便秘所致。因此儘管他多次求診，卻僅被處方瀉藥。到了去年8月底，他的健康迅速惡化，求醫檢查後最終被診斷為末期大腸癌。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

綜合外媒報道，來自英國斯塔福德郡的46歲男子Kevin Coles是7個孩子的父親。在去年夏季初，Kevin開始出現腹痛，經求診後，醫生認為是便秘所致。即使他多次向全科醫生求診，他也僅獲處方瀉藥。在去年8月底，Kevin的健康情況急劇惡化，開始出現黃疸。

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Kevin的36歲妻子Kayleigh憶述：

他開始出汗，彷彿身上被人潑了水。當他看著我時，我發現他的臉色完全變黃，然後他開始嘔吐。

經過數周堅持後，Kevin最終在去年9月接受了掃描檢查，結果發現腸道內有一個9厘米的腫瘤，癌細胞已擴散至肝臟，從而引發了黃疸。

Kevin在接下來的一個月開始接受化療，但病情並未好轉。隨後他出現了肝功能衰竭，醫生告訴他可能僅剩下數周的壽命。自從確診以來，Kevin的體重下降超過77磅，行動上也變得困難。談到丈夫的病情，Kayleigh表示「就在五個月前，我們還在度假，在海裡互相嬉戲，現在他無法獨立站起來。」

為了幫助他更方便上下樓梯，家人發起籌款活動。Kayleigh感慨地說：「生活非常艱難，我只希望能有更多時間和他在一起。」

家人對英國國民健康服務體系（NHS）深感失望，妻子表示：

他被無數次處方瀉藥打發，這太令人沮喪。自從診斷以來，所有事情都如旋風般發生。如果當時能更重視他的腹痛就好了。這是一個愚蠢而致命的錯誤。現在已無法治愈，沒有什麼能救回他。我不得不失去我最好的朋友，因為人們不聽他的話。如果你感到胃痛，請務必檢查，不要覺得自己在小題大作。

二人於8年前在火車站相遇，原本計劃在今年8月結婚。但因Kevin確診末期大腸癌，他們決定不再等，並於去年12月舉行了一個小型儀式。妻子表示「我們不想再不是夫妻，我們一直很親密，現在我們已經無法分開了。」

大腸癌｜初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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